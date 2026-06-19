Ela Dvornik pokazala novog frajera: Ponosno mu pokazuje mišiće, a lice mu krije, zove ga TAJNIM IMENOM

Influenserka i preduzetnica Ela Dvornik ponovo je uspela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama koje su pokrenule brojna nagađanja o njenom ljubavnom životu.

Naime, Ela je sa svojim pratiocima podelila niz emotivnih i nežnih trenutaka sa nepoznatim muškarcem kojeg u objavama naziva jednostavno – „Meštar“.

Iako nije otkrila njegov identitet, fotografije govore više od reči. Na njima se mogu videti zagrljaji, držanje za ruke i poljupci, a atmosfera koju odišu prepuna je bliskosti, sreće i opuštenosti. Mnogi su primetili da Ela na fotografijama izgleda posebno vedro i nasmejano, što nije promaklo njenim vernim pratiocima.

Uz objavu je podelila i znakovitu poruku: „Još uvek moraš imati haos u sebi da bi se rodila plesna zvezda.“ Taj citat dodatno je podstakao radoznalost javnosti, ali i otvorio prostor za različita tumačenja. Dok su jedni pokušavali da otkriju ko je misteriozni muškarac, drugi su se fokusirali na činjenicu da Ella deluje zadovoljno i ispunjeno.

Komentari podrške počeli su da pristižu gotovo odmah nakon objave. Brojni pratioci poželeli su joj sreću i izrazili zadovoljstvo što je vide nasmejanu.

„Napokon srećna, posle svih kiša i oluja stiglo je sunce“, napisala je jedna pratilja, dok su drugi poručili kako je lepo videti Ellu zaljubljenu i zadovoljnu.

„Važno je da si srećna“, „Navijam za tebe“, „Srećne zaljubljene žene su najlepše“ i „Lepo te je videti nasmejanu“ samo su neke od poruka koje su preplavile objavu.

Autor: D. T.