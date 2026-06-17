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OVO JE DEDA KOJI MI JE KUPIO PRVE GRUDI Bogata Srpkinja snimila vremešnog muškarca koji joj je sve platio: Njega je, jadnog, sramota... (VIDEO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Srpska influenserka Milica Polskaja, koja uživa u luksuznom životu i braku sa milionerom iz Kazahstana, iskoristila je posetu rodnom kraju da obiđe porodicu, a snimak sa bakom i dekom šokirao je i nasmejao njene pratioce. Ona je pred kamerama bez dlake na jeziku priznala ko je finansirao njenu prvu estetsku operaciju.

Milica Polskaja, nekada Vidosavljević, ne libi se da na društvenim mrežama otvoreno govori o svom privatnom životu i estetskim zahvatima. Međutim, njen poslednji snimak privukao je nezapamćenu pažnju jer je u njemu pokazala dedu, za kog tvrdi da joj je obezbedio novac za ugradnju silikona.

– Ovo je deda koji mi je kupio prve grudi. Dao mi je novac i ja sam uradila operaciju! Njega je, jadnog, više sramota od mene – ispričala je Milica kroz osmeh u videu koji je objavila na svom Instagram profilu.

Kako je dalje objasnila, glavni "krivac" za ovu njenu odluku zapravo je bila njena baka, koja je takođe bila prisutna na snimku.

– A evo i bake - ona mi je, kada me je videla kako se sunčam i da sam ravna kao daska, rekla da sam ravna kao daska. Tada sam odlučila: "Deda, uzimam pare i idem da uradim grudi!" Tako da za sve mogu da zahvalim baki – dodala je.

Podsetimo, Milica je rodom iz Bora, a u Niš se preselila zbog studija, gde je 2010. godine i ponela titulu Mis Niša. Njena karijera nastavila se van granica Srbije kada se preselila u Dubai. Tamo je radila kao manekenka i menadžerka u ekskluzivnom klubu "Kavali", gde je i upoznala svog sadašnjeg supruga ruskog porekla.

Danas živi u gradu Almati u Kazahstanu i sa suprugom, čiji identitet vešto skriva od javnosti, ima petoro dece. Na društvenim mrežama redovno deli segmente svog svakodnevnog života koji obiluje putovanjima i suvim luksuzom.

Autor: D. T.

#Milica Polskaja

#Silikoni

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