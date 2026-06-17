Nikos Vertis posetio Patrijaršijski dvor: Objavljene fotografije susreta sa Patrijarhom Porfirijem (FOTO)

Nikos Vertis, grčka muzička zvezda, doputovao je u Beograd povodom predstojećeg koncerta, a vreme u srpskoj prestonici iskoristio je i za posetu Patrijaršijskom dvoru, gde se sastao sa Njegovom Svetošću Patrijarhom srpskim g. Porfirijem.

Fotografije ovog susreta zabeležila je i objavila „HRAM”, zvanična televizija Srpske Pravoslavne Crkve.

Ovaj susret protekao je u izuzetno srdačnom i prijateljskom tonu.

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- Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je razgovarao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa poznatim grčkim pevačem Nikosom Vertisom, koji ovih dana boravi u srpskoj prestonici povodom svog predstojećeg koncerta.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru, Patrijarh Porfirije poželeo je uvaženom gostu dobrodošlicu u Beograd, dok je g. Vertis zahvalio Njegovoj Svetosti na srdačnom gostoprimstvu i istakao da sa posebnom radošću dolazi u Srbiju, zemlju sa kojom grčki narod vekovima neguje bratski odnos. Sagovornici su potvrdili značaj vere u životu savremenog čoveka i o ulogu umetnosti i muzike u povezivanju ljudi i naroda. U tom duhu je istaknuto da istinska umetnost, kada je nadahnuta ljubavlju, dobrotom i plemenitim vrednostima, ima snagu da prevazilazi granice i zbližava ljude različitih jezika i kultura.

Sastanku su prisustvovali i prezviter Panajotis Karatasios, saradnici g. Vertisa i đakon Nikola Kostić, sekretar Kabineta Patrijarha srpskog.

Inače, Nikos će večeras održati koncert u sklopu Belgrade River Festa.

Autor: D .T.