Mirko Šijan puca od ponosa! Pogledajte kakve akrobacije njegov sin sa samo tri godine izvodi u bazenu vile u Surčinu (VIDEO)

Mirko Šijan podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama trenutak koji ga je posebno učinio ponosnim. Naime, njegov mlađi sin Vukan, koji ima svega tri godine, već pokazuje zavidnu snalažljivost u vodi.
Na snimku koji je objavio vidi se mališan kako bez straha uživa u bazenu, roni i samouvereno se kreće kroz vodu, dok ga ponosni otac pažljivo prati. Uz objavu je kratko napisao:
- Vukan, 3 godine.
Brojni pratioci nisu krili oduševljenje, pa su u komentarima isticali kako je dečak veoma hrabar za svoj uzrast, kao i da je rano savladavanje plivanja velika prednost za najmlađe.
Porodična oaza u Surčinu
Mirko Šijan i njegova supruga Bojana, sestra Bogdane Ražnatović, porodične trenutke često provode u svom domu u Surčinu. Njihovi sinovi Zoran i Vukan posebno uživaju tokom toplih dana, kada najveći deo vremena provode napolju.
Veliko dvorište sa bazenom omiljeno je mesto za igru i osveženje, a Bojana neretko na društvenim mrežama deli prizore iz svakodnevice svoje porodice. Tako su i ovog puta pažnju privukli najmlađi članovi porodice, koji su iskoristili lepo vreme za zabavu u vodi.
Autor: D. T.