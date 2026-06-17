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Mirko Šijan puca od ponosa! Pogledajte kakve akrobacije njegov sin sa samo tri godine izvodi u bazenu vile u Surčinu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Mirko Šijan podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama trenutak koji ga je posebno učinio ponosnim. Naime, njegov mlađi sin Vukan, koji ima svega tri godine, već pokazuje zavidnu snalažljivost u vodi.

Na snimku koji je objavio vidi se mališan kako bez straha uživa u bazenu, roni i samouvereno se kreće kroz vodu, dok ga ponosni otac pažljivo prati. Uz objavu je kratko napisao:

- Vukan, 3 godine.

Video: Instagram.com

Brojni pratioci nisu krili oduševljenje, pa su u komentarima isticali kako je dečak veoma hrabar za svoj uzrast, kao i da je rano savladavanje plivanja velika prednost za najmlađe.

Porodična oaza u Surčinu

Mirko Šijan i njegova supruga Bojana, sestra Bogdane Ražnatović, porodične trenutke često provode u svom domu u Surčinu. Njihovi sinovi Zoran i Vukan posebno uživaju tokom toplih dana, kada najveći deo vremena provode napolju.

Foto: Instagram.com

Veliko dvorište sa bazenom omiljeno je mesto za igru i osveženje, a Bojana neretko na društvenim mrežama deli prizore iz svakodnevice svoje porodice. Tako su i ovog puta pažnju privukli najmlađi članovi porodice, koji su iskoristili lepo vreme za zabavu u vodi.

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Autor: D. T.

#Bojana Rodić

#Mirko Šijan

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