ODREKLA SAM SE MNOGIH STVARI ZARAD CILJA Džejla Ramović iznenadila priznanjem: Ljudi iz mog grada bili su u šoku...

Džejla Ramović danas važi za jednu od najuspešnijih mladih pevačica u regionu, a put do popularnosti započela je još kao tinejdžerka kada je privukla pažnju publike svojim talentom i interpretacijama.

Govoreći o počecima karijere, pevačica je istakla da mladim ljudima koji žele da se bave muzikom savetuje da se prijave na muzička takmičenja, jer upravo ona mogu da budu važan korak ka ostvarenju snova.

- Svi koji žele, ja mislim da je najbolja opcija takmičenje. Potrebna je želja, volja i naravno odricanja. Ja sam se odrekla mnogo stvari, ali sve zarad mog krajnjeg cilja koje sam imala u tom trenutku - iskreno priznaje ona.

Pevačica se osvrnula i na period kada je njeno ime postalo poznato širom regiona, priznajući da je pažnja javnosti u početku iznenadila ljude iz sredine u kojoj je odrasla.

Prema njenim rečima, mnogima je bilo neobično da neko iz manjeg grada za kratko vreme stekne toliku popularnost. Ipak, podrška porodice, prijatelja i sugrađana nije izostala.

- Mogu da kažem da je ljudima u mom gradu bio blagi šok da se to dešava nekome iz našeg malog gradića. Podržavali su me svim srcem i moji vršnjaci, ali niko to nije doživljavao da je tako veliko, nikada nismo bili svesni ni oni ni ja, i meni je to bilo odlično - zaključila je pevačica za Grandonline.

Autor: D.T.