Ne znamo ko mu je žena! Komšije progovorile o tajnom venčanju Vuka Kostića

Glumac Vuk Kostić (46) pre nekoliko meseci se oženio u tajnosti i dobio dete, a domaći mediji su razgovarali sa njegovim komšijama koje tvrde da ga redovno viđaju, ali da nisu znale za navodno venčanje.

Komšije navode da su iznenađene informacijama koje su se pojavile u javnosti, ističući da glumac svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

- Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dete, mi ga viđamo se nekom decom kako se stalno slika dok šetaju.

Dodao je da niko iz okruženja nije znao za navodno venčanje niti detalje o njegovoj partnerki.

- Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to venčanje, odnosno gde je bilo, ali verovatno su namenski sve to sakrili - rekao je prvi komšija glumca, pa potom dodao:

- Glumci u poslednje vreme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lepe stvari.

Podsetimo, Vuk nikada nije krio da su mu brak i očinstvo bile najveće životne želje.

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - ispričao je ranije on.

Takođe, glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu.

Autor: D. T.