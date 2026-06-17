AKTUELNO

Domaći

Ne znamo ko mu je žena! Komšije progovorile o tajnom venčanju Vuka Kostića

Izvor: telegraf.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumac Vuk Kostić (46) pre nekoliko meseci se oženio u tajnosti i dobio dete, a domaći mediji su razgovarali sa njegovim komšijama koje tvrde da ga redovno viđaju, ali da nisu znale za navodno venčanje.

Komšije navode da su iznenađene informacijama koje su se pojavile u javnosti, ističući da glumac svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

- Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dete, mi ga viđamo se nekom decom kako se stalno slika dok šetaju.

Dodao je da niko iz okruženja nije znao za navodno venčanje niti detalje o njegovoj partnerki.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to venčanje, odnosno gde je bilo, ali verovatno su namenski sve to sakrili - rekao je prvi komšija glumca, pa potom dodao:

- Glumci u poslednje vreme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lepe stvari.

Podsetimo, Vuk nikada nije krio da su mu brak i očinstvo bile najveće životne želje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - ispričao je ranije on.

Takođe, glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu.

Autor: D. T.

#Venčanje

#Vuk Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

Vuk Kostić se oženio u tajnosti i postao otac: Evo ko mu je supruga!

Domaći

Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio: Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

Domaći

MILANA VASIĆA USLIKALA ŽENA SA SINOM! Prizorom iz doma raznežili sve: Glumac se topi dok drži naslednika u naručju (FOTO)

Domaći

Šok transformacija Vuka Kostića! Kada biste ga ovakvog videli na ulici, NE BISTE ga prepoznali (FOTO)

Domaći

OVO BI MNOGI ZADRŽALI SAMO ZA SEBE: Milan Vasić šokirao javnost detaljima intimnog odnosa, jedni se smejali, drugi zanemeli - sada je oženjen prelepom

Domaći

Spremio ručak trudnoj ženi: Milan Vasić pokazao svoje kulinarsko umeće, pljušte komentari na mrežama (VIDEO)