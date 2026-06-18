Zdrav, osvežavajući napitak poznate Srpkinje: Ovo pravi otkako se preselila na selo, potrebna su vam samo TRI SASTOJKA

Influenserka Ivana Slipčević, poznatija kao Tačkasta Mara, podelila je recept za zdrav i osvežavajući napitak za letnje dane, a potrebna su vam samo tri sastojka.

Ivana Slipčević često deli recepte sa svojim pratiocima, a sada je otkrila kako da napravite osvežavajući napitak za leto. Potrebni sastojci su: lubenica, sveža nana, mrvljeni led.

Ona je u svom dvorištu napravila napitak, a kako se moglo videti ona uživa u luksuzu. U svojoj vili ima i bazen.

Podsetimo, Tačkasta Mara, u javnosti je ostala upamćena po vezi sa milionerom Brankom Babićem. Ona je nedavno promenila život iz korena kada se preselila na selo.

- Deca ovde zaista uživaju. Moram da kažem da su se vratila u detinjstvo kakvo sam i ja imala. Po ceo dan su napolju, nema televizije, nema telefona. Imamo psa, voze bicikle, idu do šumice, pronašli su potok i istražuju ceo dan. Uveče zaspe kao bebe. Škola im traje do 11.30, pa imaju slobodno popodne za sve. Trenutno su u fazi pecanja, imaju šator u kojem provode vreme, malo kuvaju sa mnom i počeli su da uče da jašu – rekla je i dodala:

- Trenutno sam na prekretnici na mnogim poljima. Napustila sam grad i došla na selo. Imam planove vezane za posao, a i na ljubavnom planu sam na prekretnici. Kod mene je uvek sve ili ništa. Ja sam tipična Vaga, mene pokreće ljubav, živim za partnerstvo. Toliko sam radila na sebi da sam postala potpuno nova žena koja zna šta želi. Trenutno sam sama i to mi je prijalo, jer sam morala da se potpuno posvetim svojim obavezama i životu. Bila sam zaljubljena i to je sada završena priča. Sada je vreme da napravim mesto za nekog novog u svom životu. Mislim da mi je energija sada divna i verujem da će se to desiti uskoro, jer se moje manifestacije obično ostvare. Naravno, pokreće me i zarada. Što sam bolja u svom poslu i što više zarađujem, to me više motiviše da idem stepenik više. Važno je da postoji motivacija. Da li bih ponovo prošla kroz sve to? Jedno veliko da - rekla je ona.

Autor: D. T.