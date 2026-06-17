Tužne scene na grobu Novice Zdravkovića, prijatelj razočaran: Ni sveća ni cveća, niko mu ne dolazi...

Brat legendarnog Tome Zdravkovića umro je u 74. godini nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Novica Zdravković je bio u braku sa suprugom Jelenom, sa kojom je dobio ćerku Katarinu i sina Dušana, ali kako priča izvor za Informer, njegove godišnjice se malo ko setio.

Kako je izvor blizak porodici Zdravković otkrio, on nije siguran ni da mu je porodica bila na grolju, na pomenu, a kamoli estrada.

- Nažalost, vreme prolazi brzo, našeg Novice više nema. Bio je čudo od čoveka, toliko dobra duša, ali nekako napaćen. Redovno odlazim na njegov grob i pričam sa njim, ali nikada ne vidim da je neko bio jer nema ni sveća ni cveća. Juče sam obišao njegovu večnu kuću jer mu je bila godišnjica, ali kako sam otišao popodne video sam da pre mene niko nije bio. Ne znam da li porodica obilazi grob, ali baš je tužno i deluje pusto kao da niko ne posećuje, možda su došli posle mene - ispričao je on za Informer, a onda smo ga upitali da li se neko sa estrade setio godišnjice:

- Iskreno, ne znam ni da li je porodica bila na groblju, na pomenu, a kamoli da se estrada setila godišnjice.

- Ostaju pesme, ostaju sećanja, ali sve ređe ostane navika da se ode na groblje, da se zapali sveća za pokojnika. Bio je svima dobar dok je bio živ, kad im je trebalo nešto, a sad nema nikoga - rekao je na kraju razgovora za Informer o pokojnom Novici.

Inače, Zdravković je uvek otvoreno pričao o svojoj borbi sa kancerom od kojeg je i Toma preminuo.

- Ja vučem ovo već 17, 18 godina, već sam navikao na to. Rak je u pitanju, genetski nam je to... Brat i sestra su mi od toga umrli. Ja odlično psihički podnosim bolest, ne obraćam pažnju na to, i to je najbitnije. Ne razmišljam o tome da sam uopšte bolestan, jer to čoveka ubija. Sve je u božijim rukama i u rukama doktora... Ne znam da li jeste ili nije izlečivo, trudim se da ni ne mislim o tome. Ja sam skoro 18 godina proveo pored brata Tome koji se borio sa istom bolešću. Ja nemam tih psihičkih problema, važno je biti disciplinovan, kontrolisati se redovno, a ostalo je božija volja. Niko ne treba da se boji toga... Kad se uplašiš, onda se stvarno razboliš - pričao je Novica.

Autor: D. T.