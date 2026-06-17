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RASKOMADAO GA JE I POJEO! Ivan Gavrilović otvoreno o teškom ubistvu najboljeg druga iz devedesetih: Ulazim u sudnicu, on u lancima...

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Gavrilović jedan je od pevača koji je bio itekako povezna sa opasnim momcima devedesetih. On nije imao problema sa opasnim momcima, jer su ga obožavali, ali je svedok mnogih priča.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, govorio o svedočenju u slučaju ubistva Branka Jeftovića Jorge, kog je likvidirao pripadnik "zemunskog klana" Sretko Kalinić.

Foto: TV Pink Printscreen

On je bio posebno blizak sa pokojnim Jorgom, koji je ubijen 30. oktobra 2004. godine na uglu Njegoševe i Koče Kapetana u Beogradu. Gavrilović je sada otkrio kako su se poznavali, ali i zašto je došao na suđenje njegovom ubici.

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- Jorga je bio moj dobar drugar, igrali smo fudbal zajedno. U jednom momentu, taj Sretko Kalinić ga je ubio... Raskomadao ga je i pojeo, valjda, nemam pojma, nije ni važno. Prođe neko vreme i zove mene neki novinar i kaže: "Izjavljeno je da ste bili u društvu sa Jorgom dok je ovaj (Sretko Kalinić) pikirao da ga eliminiše..." Ja zaprepašćen, stvarno nisam imao pojma o čemu se radi. I onda sam posle otišao da demantujem to. Nije bilo prijatno. Ja ulazim u sudnicu, kad on tamo sedi u lancima... Treba da udarim u zvučnik, ja se izgubio. Advokat mi govori: "Kad uđeš u sudnicu, ne smeš da se zezaš, ono nije tvoje '200 na sat', moraš da budeš ozbiljan." - rekao je Gavrilović za Adria TV.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#Branko Jeftanović Jorga

#Ivan Gavrilović

#Sretko Kalinić

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