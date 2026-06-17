PORED TEBE JE SVE DOBILO SMISAO: Saša Kovačević nikad emotivniji, objavio fotke sa venčanja i Zorani uputio DIRLJIVU LJUBAVNU PORUKU

Pop pevač Saša Kovačević nedavno se na večnu ljubav zakleo svojoj dugogodišnjoj partnerki Zorani Tasovac. Njih dvoje čekaju prvo zajedničko dete, a nedavno su obelodanili da čekaju sina.

Graciozno venčanje organizovali su u strogoj tajnosti, a Kovačević je sad objavio foto-album sa svadbene ceremonije i svojoj dragoj posvetio emotivne reči.

- Pored tebe je sve dobilo smisao, a ovaj dan je samo kruna naše ljubavi. Gledam te danas i vidim celu svoju budućnost, prelepu, nasmejanu i punu ljubavi. Hvala ti ljubavi za svaki osmeh, podršku, ljubav, za tvoju dobrotu i što si danas stala pored mene da zajedno zakoračimo u naše „zauvek“. Volim te najviše - napisao je Saša Kovačević na svom Instagram nalogu.

Nedavno je Saša za medije komentarisao Zoraninu trudnoću.

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ce taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan.

Autor: D. T.