ISPLAKALA SAM MORE SUZA... Aleksandra Mladenović ogolila dušu o teškom periodu, pa priznala: Majčinstvo će biti MOJA KRUNA

Pevačica Aleksandra Mladenović naporno radi na svojoj karijeri, a jedna je od retkih koja se nikada nije libila otvoreno da priča na sve teme u javnosti.

Zbog svoje iskrenosti, Aleksandra je dobila veliku podršku i ljubav naroda, ali isto nije izostalo ni od kolega, te je sa brojnim pevačica privatno u odličnim odnosima, ali postoje i oni koje je morala vremenom da izbaci iz svog života.

- Što se mene lično tiče estrada nije zmijarnik i nemam takve prijatelje. Ne družim se sa takvim ljudima. Nije bilo onih koji su mi zabijali nož u leđa, ali i da jeste, ne razmišljam o tome, jer su sad samo lepe stvari oko mene – započela je Aleksandra, ali i istakla da su ti ljudi dosta uticali na njen život.

- Kad pomislim na lepe stvari, pored novog albuma, lepo je što su svi ti takvi ljudi oko mene očišćeni. Dešavalo se da nisam bila ja, sa tim ljudima, ali sve je to bilo dok sam sazrevala, sada je sve super - kaže ona, ističući da je to bio težak period za nju:

- More suza je bilo u tom periodu jer sam ja neko ko je jako emotivan privatno i umem da se isplačem, pa čak i bez povoda. Rastuži me film ili serija i umem da se isplačem, imam te svoje periode – iskrena je Mladenovićeva.

Iako joj je majčinstvo najveća želja, ne priželjkuje da joj se ista ostvari u narednom periodu.

- Kruna svega će biti kada se ostvarim kao majka. Karijera i posao su nešto drugo, ali kruna i karijere i svega je da se ostvarim kao majka i kao supruga. Za sada to ne priželjkujem, već će biti kad Bog kaže, ne mogu da naručujem, ali svakako bih volela. Sve ovo što se sada dešava je posao i šoubiznis – priča folkerka i dodaje da je sada posvećena karijeri.

- Pripremam nešto jako dobro, ali kad stignem će sve izaći. Mnogo radim i ove godine sam dosta na putu, tako da Bože zdravlja ostavljam za sledeću.

Nekoliko puta se opekla kada je javno pričala o ljubavi, te je sada odmah i bez razmišljanja kratko odgovorila na pitanje o partneru.

- Ne bih o tome, vruće je jako - brzo je odgovorila Aleksandra, ali je zbog pitanja da li vreme od četiri do pola sedam provodi kao njena koleginica, počela glasno da se smeje.

- Bolje da ne znate, ja sam ranoranilac i mnogo rano ležem da spavam, ali sam mlada i u cvetu mladosti, pa je to mnogo malo za mene. Mlada sam žena čoveče, šta da pričam? Šalim se, slobodna sam i ne bih da pričam od četiri do pola sedam, ali ja legnem rano i ustanem u četiri i budna sam do pola sedam, pa se vraćam da spavam. Tako da, sve se stigne.

Autor: D. T.