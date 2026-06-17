NIKADA SE NEĆEMO OPORAVITI! Kaća Lazić priznala: Darko posle bratovljeve smrti VIŠE NIJE ISTA OSOBA

Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić sa knedlom u grlu progovorila je o teškom periodu kroz koji prolazi Darko, ali i cela porodica, nakon gubitka njegovog brata Dragana.

Porodica prolazi kroz nikad teže trenutke.

- Dobro sam i držimo se svi. Veoma težak period za sve nas i mislim da se nikada nećemo oporaviti i ostaje nam ožiljak za sva vremena. Što se tiče komentara da je Darko nastavio da peva veoma brzo, mene to ne pogađa, možda njega više pogađa, ja samo ne mogu da verujem da neko može tako nešto da izgovori. Darku je pevanje posao kao što je nekome posao da ide u kancelariju i on od pevanja živi i mora da kupi hleb i da radi i njemu nikako nije bilo lako da zapeva, ali deca mu daju snagu. Svestan je da je ostao jedino muško u kući i mislim da mu je to dalo snagu da nastavi da radi – iskrena je Kaća u razgovoru za “Blic“, a onda otkriva i kako ona gleda na njegov povratak publici.

- Nisam ga nikada pitala kad će vratiti nastupima, pustila sam njega da sam odluči i kada mi je rekao bila sam tu samo da podržim i ako treba da porazgovaram sa njim i da mu kažem da ako se ne oseća dobro, da to i ne mora da radi. On je želeo, najviše zbog dece i porodice i zbog tog što on zna da Dragan ne bi voleo da on prestane da peva.

Kaća ističe da vidi promene na njenom izabraniku nakon ovog teškog gubitka.

- Nije više ista osoba i mislim da ga je ovo dosta promenilo. Ovo je ožiljak za čitav život i mislim da je promenio razmišljanje i pogled na život. To vidim sad i u kući i na sceni, bilo mu je jako teško da zapeva i jako mi je bilo teško kada sam videla taj snimak, jer vidim da je i njemu bilo jako teško, ali mislim da je dobio snagu jer je pevao za svog brata. Pevao je bolje nego ikad zbog svega toga. Teško mi je i zbog brata i zbog Darka, jako je teška situacija i žao mi je što mu se nesreća toliko dešavalo i volela bih najviše da mogu da mu pomognem, ali ovde mogu samo da budem uz njega, razgovaram sa njim i zagrlim ga kad treba. Sad smo više nego bilo kad uz Darka, vreme provodimo svi zajedno i uz decu je mnogo lakše pregurati i preživeti – sa knedlom u grlu priča ona.

Velika podrška folk pevaču u teškim trenucima je i bivša supruga Ana Sević, kao i njen partner Danijel.

- Ana Sević i Danijel su bili uz Darka i sve nas u teškim trenucima i Darku jako prija Danijelovo društvo, da razgovora sa njim i provodi vreme sa njim. Oni su odavno planirali odlazak na Hilandar i sad se to realizovalo, jer je to bila Darkova želja i onda su se dogovorili da odu zajedno – priča ona, a onda se osvrnula i na reakcije ljudi da je ona ta koja je sve njih spojila.

- To ne smatram, jer sam samo uticala da Darko bude prisutan u životima svoje dece i tako je on u boljim odnosima sa njihovim majkama. Danijel voli da se druži sa Darkom i nisam mogla sama da utičem na to, kao ni na odnos Darka i Ane već na odnos Darka i Lorene. Oni su postali bolji, nisu se družili kao sada, ali nisu ni bili u lošim odnosima.

Autor: D. T.