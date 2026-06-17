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Jelena Đoković danas slavi 40. rođendan, a na torti su svećice STROGO ZABRANJENE, evo zbog čega

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Supruga najboljeg tenisera sveta, Jelena Đoković, danas proslavlja svoj jubilarni, 40. rođendan. Tim povodom, društvene mreže su preplavljene čestitkama obožavalaca i prijatelja koji joj žele sve najlepše u novoj životnoj deceniji.

Poznata po svom elegantnom stilu, humanitarnom radu i posvećenosti porodici, Jelena ovaj poseban dan sigurno provodi u krugu svojih najmilijih.

Foto: Instagram.com

Jelena Đoković je nedavno privukla veliku pažnju javnosti kada je otkrila jedno neobično pravilo koje se strogo poštuje na rođendanskim proslavama u njenom domu. Naime, u porodici Đoković se tradicionalno ne gase svećice na torti, a Jelena je detaljno objasnila duboku duhovnu simboliku koja stoji iza ove odluke:

- Sveća je simbol svetlosti, ne želim da je gasimo - rekla je jednom prilikom, pa dodala:

Foto: Tanjug AP/Asanka Brendon Ratnayake

- Svi smo u crkvama palili sveće za zdravlje i mir. Sveća je simbol svetlosti i prosvetljenja. Onda sam se zapitala - kako to da život slavimo gašenjem sveće dok zamišljamo želju? Odlučila sam barem u svom domu promeniti taj običaj - izjavila je Jelena, a na slici od prošle godine kada je slavila 39. rođendan sa Novakom i decom mogli smo da primetimo da zaista nema svaćica na torti.

Autor: D.T.

#Jelena Đoković

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