AKTUELNO

Domaći

Trudna Edita na Avali gradi vilu s bazenom: Jedem paštetu dok se kuća ne završi! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Trudna pevačica Edita Aradinović upustila se u novi životni poduhvat - izgradnju porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

Foto: Instagram.com

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana, ali biću zabavna obećavam.

Iako je reč o velikoj investiciji i projektu koji zahteva mnogo vremena i angažovanja, Edita nije izgubila svoj prepoznatljiv smisao za humor. Nakon obilaska placa i brojnih sastanaka vezanih za izgradnju budućeg doma, pevačica je sa pratiocima podelila detalj iz svakodnevice.

Foto: Instagram.com

Na svom Instagram storiju objavila je fotografiju skromnog obroka, uz šaljiv komentar koji je nasmejao mnoge:

"Pašteta, dok se kuća ne završi".

Foto: Instagram.com

Autor: D.T.

#Edita Aradinović

#kuća na Avali

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Trudna Edita Aradinović: Pevačica van sebe od sreće

Domaći

EDITA SE SELI IZ BEOGRADA: Pevačica u osmom mesecu trudnoće kupila nekretninu na Avali, a pre toga sredila sobu za naslednicu

Domaći

TRUDNA EDITA U DONJEM VEŠU! Pevačica pokazala stomak u šestom mesecu: Puca od samopouzdanja (FOTO)

Domaći

SOS! Zovite hitnu! Trudna Edita usred noći alarmirala javnost, evo šta se zbiva posle raskida s ocem deteta (FOTO)

Domaći

Nekad nije imala kupatilo, grejala je vodu da se okupa: Naša pevačica sagradila kuću od 100 hiljada evra

Domaći

Pevačica otpevala čuveni hit pa zaplakala: Trudna Edita ne može da savlada emocije