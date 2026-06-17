Trudna Edita na Avali gradi vilu s bazenom: Jedem paštetu dok se kuća ne završi! (FOTO)

Trudna pevačica Edita Aradinović upustila se u novi životni poduhvat - izgradnju porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana, ali biću zabavna obećavam.

Iako je reč o velikoj investiciji i projektu koji zahteva mnogo vremena i angažovanja, Edita nije izgubila svoj prepoznatljiv smisao za humor. Nakon obilaska placa i brojnih sastanaka vezanih za izgradnju budućeg doma, pevačica je sa pratiocima podelila detalj iz svakodnevice.

Na svom Instagram storiju objavila je fotografiju skromnog obroka, uz šaljiv komentar koji je nasmejao mnoge:

"Pašteta, dok se kuća ne završi".

Autor: D.T.