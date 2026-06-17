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S lepšim nije bila! Nataša Bekvalac pokazala novog frajera, svima pale vilice: Nisam nezadovoljna!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Svi pratioci Nataše Bekvalac zapitali su se da li je pevačica ponovo zaljubljena nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju atraktivnog muškarca, zbog čega su mnogi pomislili da je pevačica konačno pokazala novog partnera.

Fotografija je za kratko vreme izazvala brojne reakcije, a nagađanja o njenom ljubavnom životu počela su da se nižu. Međutim, Nataša nije dugo ostavila javnost u neizvesnosti, već je ubrzo otkrila o čemu je zapravo reč.

Pevačica je objasnila da misteriozni muškarac ne postoji, već da je nastao uz pomoć veštačke inteligencije.

Foto: Instagram.com

Naime, zatražila je da joj tehnologija prikaže kako bi izgledao njen idealan muškarac, a rezultat je, sudeći po njenoj reakciji, bio i više nego zadovoljavajući.

Zanimljivo je da se u ovu zabavu uključila i njena sestra Kristina Bekvalac, koja je takođe odlučila da od veštačke inteligencije zatraži da kreira njenog savršenog partnera. Sestre su rezultate podelile sa pratiocima, koji su sa velikim interesovanjem komentarisali kako izgledaju "idealni frajeri" po njihovoj meri.

- Pošto je Kristina od svog Chatgpt dobila savršenog muškarca evo šta moja lutkica misli, kakav dasa bi meni odgovarao . Nisam nezadovoljna - napisala je ona uz nekoliko emotikona smeha.

Foto: Instagram.com

Iako je na trenutak uspela da zaintrigira javnost i pokrene priče o novoj romansi, Nataša je brzo razjasnila da je u pitanju samo zanimljiv eksperiment sa veštačkom inteligencijom.

Ipak, mnogi su zaključili da pevačica ima veoma jasnu predstavu o tome kako bi trebalo da izgleda muškarac koji bi mogao da osvoji njeno srce.

Autor: D .T.

#Nataša Bekvalac

#dečko

#veštačka inteligencija

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