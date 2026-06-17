Možda čekamo treće dete! Kristijan o novoj drami sa Kristinom: Kupio sam joj prsten, dogovorili smo se da se ne zna za pomirenje

Bivši nevenčani supružnici Kristina Spalević i Kristijan Golubović i dalje zbog svog turbulentnog odnosa pune novinske stupce, a posle spekulacija o pomirenju oglasila se voditeljka koja je sve demantovala. Sada je Kristijan izneo svoju stranu priče.

Ne krije da je zbog svega što se izdešavalo emotivno oštećen.

- Upoznao sam nove ljude, nove i ženske i muške osobe, ali sam opet u svemu sam. Na kraju sam životnog puta i sve što radim i stvaram je za porodicu, a sve puteve ostale sam već sam “preterao“. Privatni život me je rasturio i prvi put iz mog srca izlaze zmije koje me grizu i nisam znao da sam u nedrima čuvao zmiju - počeo je Kristijan priču za Blic.

- Sa Kristinom sam 13. maja kada nam je bila godišnjica išao zajedno u kupovinu, gde smo kupili prsten, pravili krštenje, a zatim vodili ljubav i pravili treće dete i bilo je sve u redu i dogovor je bio da se ne zna javno za pomirenje i da joj dam prostora i da kroz zabavljanje postanemo još bolji, a kasnije zvanično da se pojavimo zajedno. Ona je krila od javnosti, nije fer, to je bilo pre samo mesec dana – otkrio je Kristijan na samom početku, pa nastavio priču o Kristini.

- Zna se gde je bila, kako je živela i kako živi sada bez mene. Nisam manipulator i narcis, ja nisam neko ko se slika radi lajkova i moj život nije ko šta misli, nego šta ja uradim nekome koga volim, a njoj je uvek bilo važno ko i šta misli. Ispada da sam je šest godina maltretirao, a možda čekamo treće dete. Ona treba da zna kako da se ponaša. Povucite paralelu kako Kristina đuska u pabu ispred Čorbe i vratite snimak sa koncerta od pre neko veče. Da li ima sličnosti, jel to radi majka dvoje dece koja je sveže ojađena? Svi znaju istinu, ljudi oko nas sve znaju. Ne želim da moja deca gledaju ljude koji rade stvari koje su loše. Meni je jasno da neko želi da bude sa kokoškama, ali kad neko napravi od kokoške orla to treba da se ceni.

Bivšem rijaliti učesniku je trenutno samo jedno u glavi i o tome najviše razmišlja.

- Postoji mogućnost da je u drugom stanju i bio bih najsrećniji, sa tom namerom sam tri puta uradio ono šta sam trebao da uradim. Kao što je bilo sa Kirilom i Konstantinom tako je bilo i sada – otkrio je on.

Autor: D.T.