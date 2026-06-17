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Srpska estrada pohrlila da sluša popularnog Grka! Ove zvezde su zablistale na koncertu Nikosa Vertisa u Beogradu (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Beograd je večeras u znaku mediteranskih ritmova, emocija i vrhunske atmosfere, a koncert grčke muzičke zvezde Nikosa Vertisa u okviru Belgrade River Festa okupio je veliki broj ljubitelja njegove muzike.

Spektakl se održava na ekskluzivnoj lokaciji Kula Plaza u Beogradu na vodi, gde će publika uživati u hitovima jednog od najpopularnijih izvođača sa ovih prostora.

Foto: Pink.rs

Veliku pažnju privukla su i poznata lica sa domaće javne scene koja nisu želela da propuste nastup grčkog pevača. Među prvima je stigla pevačica Goca Lazarević, koja je plenila elegancijom i osmehom, dok je Jovana Tipšin privlačila poglede efektnom modnom kombinacijom. Njih dve su strpljivo pozirale okupljenim fotografima pre nego što su zauzele mesta i prepustile se atmosferi koncerta.

Foto: Pink.rs

Na događaju su se pojavili i Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, koji važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Uvek odmereni i elegantni, privukli su pažnju svojim sofisticiranim izdanjima, pa su mnogi komentarisali da su bili među najzapaženijim gostima večeri.

Foto: Pink.rs

Autor: D. T.

#Ivan Bosiljčić

#Jelena Tomašević

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