PRIJA U DRUŠTVU SVETSKE ELITE! Aleksandra Prijović za novi album angažovala dizajnera kog obožavaju Bijonse, Lejdi Gaga i Madona, njegove modele nosila i Kim Kardašijan

Aleksandra Prijović ponovo pomera granice kada je reč o domaćoj muzičkoj sceni! Pevačica je pred objavljivanje novog albuma „Bol i alkohol“, koji bi prema najavama trebalo da ugleda svetlost dana već sutra, iznenadila je fanove još jednim detaljem koji govori o tome koliko je ozbiljno pristupila ovom projektu

Naime, za vizuelni identitet albuma pobrinuo se čuveni francuski modni kreator Stefan Rolan (Stéphane Rolland), jedno od najvećih imena svetske visoke mode. Reč je o dizajneru čije kreacije godinama nose neke od najpoznatijih žena planete, među kojima su Bijonse, Lejdi Gaga, Kim Kardašijan, Selin Dion i Madona.

Fotografije kojima je Prijovićeva najavila novi album izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. U upečatljivoj crnoj kreaciji futurističkog kroja, pevačica izgleda poput svetske zvezde sa naslovnih strana najprestižnijih modnih magazina, pa ne čudi što su fanovi oduševljeni novim imidžom.

I sam dizajner objavio je Prijin kaver na svoj Instagram stori.

Inače, Stefan Rolan važi za jednog od najcenjenijih kreatora visoke mode današnjice. Njegove kreacije nisu rezervisane samo za muzičke i filmske zvezde, već ih često nose i pripadnice kraljevskih porodica širom sveta. Upravo zato mnogi smatraju da je angažovanje ovakvog imena još jedna potvrda da Aleksandra Prijović svoju karijeru podiže na novi nivo.

Već mesecima se spekuliše da je „Bol i alkohol“ jedan od najambicioznijih projekata u njenoj dosadašnjoj karijeri, a sada je jasno da pevačica ništa nije prepustila slučaju. Od muzike do vizuelnog identiteta, sve je urađeno po svetskim standardima. Fanovi sa nestrpljenjem odbrojavaju sate do izlaska albuma, a nakon što su videli fotografije na kojima Prija nosi kreaciju dizajnera kog biraju najveće svetske zvezde, očekivanja su postala još veća.

Autor: D. T.