Folkerka u 55. godini nikad izazovnija na plaži! Zauzela provokativnu pozu, a svi joj gledaju u VRELE OBLINE

Folk pevačica Nela Bijanić (55) rešila je da zapali društvene mreže i raspištolji se na plaži, pokazavši brutalno telo na kojem bi joj pozivele i duplo mlađe koleginice.

Na fotografiji vidimo je kako u provokativnom crnom bikiniju i laganom ogrtaču pozira na kolenima usred peščane plaže, dok joj kosa leti na vetru.

Pevačica je uz ovu vrelu objavu dodala i pesmu Olivera Dragojevića "More", savršeno dočaravajući letnji ambijent koji je očigledno njena najveća ljubav.

"Pitaju me da li živim na moru? Ne, a volela bih, jer more smatram svojim staništem", poručila je Nela otvoreno svojim pratiocima uz mnoštvo emotikona.

Ovim vrelim kadrom sa peščane obale još jednom je dokazala da su za nju godine samo broj i da izgleda apsolutno fantastično.

Sinu prepisala kuću na četiri sprata: "Grcala sam za sve ovo"

Pevačica Nela Bijanić poseduje luksuznu kuću u Beogradu na četiri sprata, a ona je svojevremeno donela odluku da je prepiše sinu Oliveru.

Nela je, kako kaže, godinama vredno radila, pa je priuštila sebi šta je htela.

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - rekla je ona.

Autor: D. T.