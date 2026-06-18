HITNO PREKINUO KONCERT! Leni Kravic morao da reaguje zbog scene na Ušću!

Publika je reagovala ovacijama, a koncert je nastavljen energično, ostavljajući nezaboravan utisak. Koncert je obeležila snažna energija i zajedničko pevanje Lenejevih hitova, uključujući 'My mama said'.

Legendarni pevač Leni Kravic održao je sinoć spektakularan koncert na beogradskom Ušću pred krcatom publikom, a jedan emotivan trenutak posebno je obeležio celo veče kada je on prekinuo koncert i obratio se prisutnima.

Najverniji obožavaoci slavnog muzičara bili su toliko nestrpljivi da su stigli na lokaciju i nekoliko sati pre nego što su kapije uopšte otvorene, kako bi zauzeli što bolja mesta u publici.

Kada je Leni Kravic konačno izašao na binu, dočekao ga je gromoglasan aplauz. Hitovi su odmah počeli da se nižu, a energija je bila na vrhuncu dok je publika sve vreme uglas pevala sa njim poznate numere, među kojima i čuveni hit "My mama said".

Prekinut koncert

Međutim, pravi vrhunac večeri usledio je kada je muzičar u jednom trenutku iznenada prekinuo koncert! Oduševljen neverovatnom atmosferom i i više nego raspoloženom beogradskom publikom, Leni je odlučio da se obrati prisutnima.

– Beograde, osećam te, samo ljubav – emotivno je poručio Leni sa bine.

Nakon ovih reči, Ušćem su se prolomile neverovatne ovacije publike koja je pala u trans, a legendarni roker je potom nastavio da praši i priredio noć za pamćenje.

Podsetimo, njegov boravak u prestonici započeo je u strogoj tajnosti prisustvom na privatnoj žurki, koja je održana u jednom poznatom beogradskom restoranu u centru grada, a na kojoj je prisustvovala i Ana Divac.

Autor: S.Z.