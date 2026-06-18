TRI PUTA RADILA USNE, UBRIZGALA KORTIKOSTEROIDE, a onda otišla na laser: Žena našeg fudbalera prošla kroz pakao zbog lepote

Manekenka Jovana Đorđević, supruga fudbalera Filipa Đorđevića, skupo je platila cenu lepote nakon niza estetskih zahvata!

Zbog silnih komplikacija i agonije kroz koju je prošla zbog usana i nosa, Jovana je odlučila da javno progovori i upozori druge devojke na stravične i trajne posledice estetske hirurgije. Jovana je u želji da bude zadovoljna izgledom svojih usana više puta išla pod nož, ali su intervencije izazvale mnogo više štete nego koristi. Pokušavajući da sanira posledice, podvrgla se nizu bolnih i rizičnih tretmana.

- Tri puta hirurškim putem, nakon toga još dva – tri puta ubrizgavanjem kortikosteroida (što je učinilo više zla nego dobra) i poslednji trzaj bio je laser koji topi strane materijale i izbacuje ih putem limfe (takođe topi sopstveno tkivo i takođe je ruski rulet kada je konačan rezultat u pitanju) - ispričala je Jovana detaljno o svojoj borbi.

Trajne posledice biopolimera

Pored kortikosteroida i lasera, poseban problem u estetskoj hirurgiji predstavlja i biopolimer za koji se pokazalo da može ostaviti trajne i nerešive posledice na licu.

- Biopolimer tokom godina migrira u okolna tkiva i vezuje se sa mišićima nažalost nemoguće ga je potpuno ukloniti… - dodala je Đorđevićka, objašnjavajući prirodu ovog stranog materijala.

Doktor joj "maltene izvadio pola nosa"

Nakon golgote sa usnama, Jovana se osvrnula i na implante u grudima, apelujući na devojke da ne rade tu korekciju osim u slučaju preke potrebe. Koliko estetska hirurgija može biti opasna govori i podatak da je manekenki prilikom jedne od intervencija doktor maltene izvadio pola nosa.

- S obzirom na to kako sam prošla sa svim estetskim operacijama, moj savet bi glasio – ne stavljajte strano telo u sebe osim ako baš ne morate! - kratko i jasno je poručila Jovana.

Inačee, Jovana ima dvorac u Novom Sadu, koji papreno vredi.

Autor: pink.rs