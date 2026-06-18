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Živimo na istom spratu, pisale smo o... Prva komšinica Milice Todorović otkrila koji problemi su ih snašli u zgradi

Izvor: pink.rs, kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sandra Afrika otkrila detalje o svom odnosu sa komšinicom Milicom Todorović, s kojom živi na istom spratu!

Sandra Afrika nedavno se pojavila na jednom događaju, pa vrlo raspoložena komentarisala je estradu i aktuelne teme. Pevačica je govorila da li je nekad doživela razočarenje od kolega, a govorila je i o Milici Todorović sa kojom je komšinica.

- U mom slučaju nikad nije ni bilo, tako da ne znam - rekla je ona, a na pitanje da li je bilo kolega koji je nekada nisu ispoštovali, kaže:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ne. Moram da priznam, zaista ne. Kada sam radila promociju svog albuma, bukvalno svako koga sam pozvala je došao, jedino ko nije bio fizički tu u Srbiji i to je možda bilo pet osoba. Naravno, svi su poslali poklon i poželeli mi sreću s albumom - istakla je ona.

"Milica i ja živimo na istom spratu"

Kako je Boban Rajović rekao da mu Milica Todorović nije odgovorila na poziv, Sandra je otkrila da li se njih dve čuju, s obzirom da žive u istom naselju.

- Pa ne znam gde je pisao. Ja Micku znam. Micka je stvarno super i skoro smo nešto se kuckale. Nismo se srele skoro. Na istom smo spratu, verovali ili ne. Nešto smo kucale u vezi za zgradu, za grejanje i hlađenje. Možda on ima pogrešan broj. Ja sam neko ko stalno menja broj telefona, tako da moguće da je i to. Pa onda neko misli da nisam odgovorila, a ustvari nije nego sam promenila broj telefona - izjavila je ona.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Sandra o emotivnom partneru za sada ne razmišlja.

- Mikiša je poslovni partner. Ne znam. Ništa mi ne fali. Top mi je. Super mi je. Kad se namesti, ima vremena, mlada sam. U periodu od četiri do sedam treniram (smeh). Nekad pilates, nekad traka, malo kardio - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

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