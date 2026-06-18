Tragedija u porodici Aleksandre Bursać: Pevačica slomljena zbog smrtnog slučaja

Našu poznatu pevačicu, koja se proslavila učešćem u jednom muzičkom takmičenju, Aleksandru Bursać, zadesila je tužna vest.

Preminuo joj je stric, kog je mnogo volela.

Bolnu vest Aleksandra je podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, gde se emotivnim rečima oprostila od voljenog člana porodice.

- Jako me je pogodila vest, putuj sa anđelima i pozdravi mi ćaću - napisala je Aleksandra Bursać uz oproštajnu objavu.

Brojni prijatelji, kolege i pratioci uputili su pevačici reči podrške i saučešća u ovim teškim trenucima.

Gradi kuću u Banovcima

Podsetimo, Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan Sekulić nedavno su otkrili da grade porodičnu kuću u Banovcima, gde planiraju da pronađu mir daleko od gradske gužve.

- Gradimo kuću u Banovcima, mnogo je lepo, mirno i želeli smo da se malo izolujemo zbog tog pritiska. Žao mi je šta se dešava kolegama, čula sam se sa Slobinom ženom i sa Minom ću kada izađe iz bolnice - rekli su tada i otkrili kako funkcionišu otkako su postali roditelji.

Aleksandra i Stevan su istakli da se oko svega lako dogovaraju.

- Sve odluke donosimo zajedno. Sve obaveze smo raspodelili jer ne može sve mama. Vratila sam se i poslu, jako teško mi je palo kada sam prvi put otišla na svirku. Sa svekrvom se odlično slažem, iskreno nikada ne bih pristala da živimo pod istim krovom. Jako volimo i cenimo svoje roditelje, ali je nama potrebna naša privatnost, a njima njihova. Trenutno nam je dete nam je prioritet, totalno nas je to promenilo. Karijera nam je manje važna - rekli su oni, pa se dotakli razlike u godinama:

- Ja uživam, ta razlika se kod nas stvarno ne primećuje i ne oseća. On je jako zreo za svoje godine i ja se ne bih udala za njega da tako nije bilo od početka - istakla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić