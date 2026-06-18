JAGODE I PARADAJZ ZA DORUČAK! Slavica Rokvić podelila neobičan recept: Napravila zdrav organski obrok, a evo šta mnogi komentarišu (FOTO)

Majka pevača Nikole Rokvića, Slavica Rokvić, pokazala je na mrežama neobičan recept za zdrav doručak, a iskombinovala je sastojke koji su mnogima bili nespojivi.

Naime, Slavica Rokvić je pomešala čak i paradajz i divlje jagode, a objasnila je i kakvi su recepti u pitanju.

- Doručak zvani suplement priroda na tanjiru. Lisičarka, sveža kopriva i list maslačka, domaća jaja i čuvarkuća.

Tu su jagode i mnogo ljubavi. Divlji doručak i pitome misli - napisala je Slavica uz fotografije toga kako sve izgleda u završnici.

Mnogima je na mrežama bilo neobično što je Slavica spojila paradajz i divlje jagode, te su polemisalo o tome kakvog je sve ukusa.

Redovno trenira

Inače, Slavica nastavlja da zadivljuje javnost svojom neverovatnom formom i posvećenošću zdravom načinu života. Iako je u sedmoj deceniji, ona vodi računa o svom fizičkom izgledu i naporno trenira kako bi zadržala dobru liniju.

Autor: Nikola Žugić