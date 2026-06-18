Naša pevačica uzela 760.000 evra za vilu: Prodala kuću u kojoj je živela, a evo za koje svrhe se danas koristi (FOTO)

Osim što ulaže u nekretnine, Emina je posvećena svom duhovnom razvoju!

Pevačica Emina Jahović je nakon udaje počela svoj život u Turskoj, još 2008. godine, a poznato je i da je odrasla u Novom Pazaru, gradu za koji je jako vezana.

Nakon što se razvela od bivšeg supruga Mustafe Sandala, nastavila je da živi sa sinovima u luksuznom naselju u Istanbulu. Kako prenose mediji, kuća u kojoj je pevačica odrasla, izdata je Turskom konzulatu, a Emina je odlučila da na samom vrhu Novog Pazara sagradi novu, luksuznu vilu.

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- Emina i njen brat Mirsad Jahović dugo su iznajmljivali kuću u Pazaru turskom konzulatu jer su zbog obaveza retko u njoj boravili - kaže izvor, a potom nastavlja:

Ona dugo živi u Turskoj, a i majka ne živi u Pazaru, već kod sina u Istanbulu, pa je skoro cele godine plac prazan. Tako su sklopili dogovor s konzulatom da im rentiraju prostor, a na kraju su presekli kad se pojavila ponuda da se vila proda da bi se tu smestila turska ambasada. Turci su ponudili 760.000 evra, Emina je pristala, pa je plac sada u sređivanju za izgradnju ambasade

Duhovni razvoj

Osim što ulaže u nekretnine, Emina je posvećena svom duhovnom razvoju. Pevačica je jednom prilikom otkrila da je na svom putu ka unutršnjem miru dobila veliku podršku od duhovnoh učitenja šamana Duraka.

Emina je tada, uz njegovu pomoć, prošla kroz inspirativno iskustvo vizualizacije svog duhovnog vođe u obliku životinje, koji opisuje čovekov karakter i unutrašnju snagu. Ona je, pritom, kroz šalu istakla da je očekivala da će njena duhovna životinja biti vrabac, na kraju se ispostavilo da nju najbolje opisuje vuk. Ta informacija joj je navodno pomogla da shvatu koliko je snažnija nego što je mislila da jeste.

Autor: Nikola Žugić