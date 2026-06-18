Beton me je naučio da se okrenem sebi: Olivera Ćirković progovorila o zatvorskim danima, Pink panterima i prijateljima: Svi drugi su me ostavili...

Spisateljica i intrigantna Olivera Ćirković, bivša članica međunarodne organizovane kriminalne grupe "Pink Panteri", jednom prilikom pred našim kamerama govorila je o životu koji je provela iza rešetaka.

Olivera se, naime, tom prilikom u emisiji "Na liniji života" kod voditelja Nemanje Vujičića, osvrnula na boravak u zatvoru, pa i na prijatelje koje je tamo stekla.

- Nikada ne bih volela da se vratim tamo, čak ni da pogledam zatvor, ćeliju. Zatbvor ne bih poželela ni najgorem neprijatelju! Da vam objasnim, sada da ste u zatvoru u Grčkoj, tamo bi bilo 40 stepeni. Imali bi jedan ventilator koji posle odrđanog perioda počene da rad kao fen i zagreva prostoriju. Ti su u betonu, oko tebe su rešetke - rekla je ona pa dodala:

- Taj beton me naučio da se okrenem sebi i da budem bolji čovek. Zatvor me naučio strpljenju.Sve vreme u zatvoru sam sanjala travu i zelenilo. Nikad ane vidiš ništa zeleno... svuda si opasan zidovima. Kada si duže tamo, više od tri godine, računam jedan solidan zatvorski staž. Posle tog zelenila sećaš se svog detinjstva, ulica. Ja sam se sećala Kalemegada, Skadarlije, Madere - pričala je Olivera, osvrnuvši se na prijatelje koje je stekla iza rešetaka:

Za osam godina prošlo je 1000 zatvorenica.. od njih sam ostala dobra sa tri Grkinje. One su sada na slobodi, njihov kriminal za mene je diskutabilan. Jako smo bliske sada, znam o njima sve kao i one o meni. Ljudi sa kojima sam radila, takođe, bila sam veoma dobra. Sve sam o tim ljudima znala i sa nekima sam i dalje u kontaktu

"Svi drugi su me ostavili, poštenih i časnih ljudi ima veoma malo"

Takođe, govoreći o periodu kada je služila zatvorsku kaznu, otkrila je da je shvatila da ima veoma malo poštenik i časnih ljudi.

- Poštenih i časnih ljudi ima veoma malo i u ovom normalnom svetu, da tako kažem, isto tako ih malo ima i u kriminalu. Ja te ljude i sa ove i sa one strane jako poštujem. Časni prestupnik znači da si prestupnik, pljačkaš, otimač, a da možeš da dođeš u kuću prijatelja, poznanika i ako ti je dostupno milion evra da uzmeš, ti ne bi uzeo, ne bi pipnuo. To je častan prestupnik. On ne preti slabijima, ne otima, ne uzima kad ne mora! On ima kodeks ponašanja. To bi bio častan prestupnik i ja ih poznajem, odgovorno trvrdim dai h ima - rekla je Olivera, pa progovorila ko joj je posle izlaska iz zatvora pružio ruku:

Samo jedan iz tog miljea, da tako kažem je ostao uz mene! On je uvek bio tu! Svi drugi su me ostavili. Ali navikneš se na to. Dvoje ljudi iz sporta je ostalo uz mene, moj sin i brat od ujaka sa kojim nisam bila bliska toliko.

Autor: Nikola Žugić