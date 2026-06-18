Jovan Pantić posle razvoda o odluci suda: Nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend (FOTO)

Objavio je snimak kako dolazi po ćerku i sina u vrtić!

Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, objavio je na Instagramu emotivan snimak sa svojom decom koji je nastao u trenutku kada je došao po njih u vrtić.

Ipak, ono što je privuklo pažnju, jeste njegov stav o sudskoj odluci koliko posle razvoda od pevačice može da provodi vremena sa decom.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov tata za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih. Moje vreme sa njima možda ima svoj raspored, ali moja ljubav prema njima nema granice. Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum. Jer ono što nosim u srcu za njih nema ograničenje - napisao je Pantić uz video-snimak kada je dolazio po ćerku i sina u vrtić.

Podsetimo, par se razveo zvanično početkom februara ove godine, a nekoliko meseci pre su stavili tačku na svoj odnos. Jovan se tada iselio iz kuće koju su kupili sa dolaskom dece. O razlozima razvoda ni Marija ni Jovan nisu želeli da govore javno.

Autor: Nikola Žugić