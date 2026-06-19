Još nisam svesna da sam postala mama: Milica Todorović otvorila dušu o sinu Bogdanu, otkrila i da li ima pomoć: Super sam se snašla, ali...

Pevačica Milica Torodović se prvi put nakon porođaja javno pojavila prošle nedelje u jednoj emisiji, a tada je i progovorila o sinu Bogdanu i majčinstvu.

Tada ju je voditelj ove emisije pitao kako se snašla u novoj životnoj ulozi, a Milica je istakla da joj sin nedostaje čim se od njega razdvoji.

- Da, već mi nedostaje - rekla je Milica, a potom nastavila.

- Super sam se snašla ali imam i sreću da imam pomoć pa mi je sve lakše - objasnila je pevačica.

"Nisam svesna da sam postala mama"

Ona je tom prilikom otkrila da nakon četiri meseca od porođaja i dalje nije sasvim naviknuta na činjenicu da je nekome mama.

- Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem - našalila se Milica u emisiji.

Sina dobila sa oženjenim

Podsetimo, o ljubavnom životu Milice Todorović od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M., navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo - izjavila je Lj. M.

Bolno oglašavanje Milice

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić