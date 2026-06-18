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IMAMO ZA HLEB I JOGURT, NAMA DOVOLJNO Goca i Raša imaju tri firme, prošle godine zaradili skoro 35 miliona!

Izvor: pink.rs/mondo, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Osim što su u braku, Goca Tržan i Radomir Raša Novaković su i poslovni saradnici, a sada su isplivali podaci o njihovoj imovini.

Naime, Raša je vlasnik firme koja se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa. Da godinama posluju uspešno govore u prilog i dostupni podaci na Agenciji za privredne registre.

Foto: E-Stock/Kobra

Kako se navodi u izveštajima iz 2025. godine, Rašina firma je prihodovala čak 34 i po miliona dinara, dok su rashodi bili oko 29 miliona.

Posle oporezivanja, njegova firma je ostvarila neto dobitak od 4 i po miliona dinara, što bi bilo približno 40.000 evra. S druge strane, neto dobitak u odnosu na 2024. je sa dva miliona skočio na više od četiri.

Pevačica je, inače, u jednom trenutku govorila o finansijama svoje porodice, pa tada istakla da imaju zajednički budžet.

Foto: E-Stock/Kobra

- Rasla sam u porodici gde nije bilo podele, moja mama je bila ta koja poplaća sve račune, podigne novac s tatinog računa i sve su pare stajale u jednom ćupu iznad televizora. Kad treba nešto da se plati, znalo se gde su pare. Nemam tu podelu ovo je moje, ovo je tvoje. Raša čuva novac, mi imamo tri firme, ali zna da troši kao prava žena. Zajedno zarađujemo novac i ne želim da delimo na to ko je više zaradio, ko je više doneo. Proputovali smo ceo svet, uvek imamo za hleb i jogurt i nama je dovoljno - objasnila je Goca.

Autor: D. T.

#Goca Tržan

#Radomir Raša Novaković

#prihodi

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