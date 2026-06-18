Ćerka Goce Tržan zablistala na maturskoj večeri! Lepa Lena mami uzdahe, pevačica ponosna: Majkino...

Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena, završila je državnu gimnaziju, a važan životni trenutak obeležila je maturskom večeri, odakle je sa pratiocima podelila niz fotografija koje su izazvale oduševljenje na društvenim mrežama.

Lepa maturantkinja zablistala je u efektnoj cvetnoj toaleti koja je na prednjem delu bila krojena poput mini-haljine, dok je sa zadnje strane imala dugačak dodatak koji se spušta od struka i elegantno vuče po podu.

Romantični dezen dodatno je istakao njenu mladost, ženstvenost i prirodnu lepotu, pa su se mnogi složili da je Gocina naslednica izrasla u pravu lepoticu.

Lena je objavila nekoliko fotografija sa prijateljima sa kojima je proslavila kraj jednog važnog životnog poglavlja, ali i sa svojim dečkom, mladim fudbalerom Vukašinom Jovanovićem. Zaljubljeni par pozirao je nasmejan, a zajedničke fotografije privukle su veliku pažnju pratilaca.

Među prvima se oglasila ponosna mama, Goca Tržan, koja nije krila emocije zbog ćerkinog uspeha.

– Majkino... – kratko je napisala pevačica uz zaljubljeni emotikon, jasno stavljajući do znanja koliko je ponosna na svoju naslednicu.

Brojni pratioci pridružili su se čestitkama, a komplimenti na račun Leninog izgleda i modne kombinacije samo su se nizali. Nema sumnje da će ovu matursku noć dugo pamtiti, baš kao i njena porodica koja je sa njom proslavila veliki uspeh.

Autor: D. T.