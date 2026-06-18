Sećate li se Mace iz serije Ljubav, navika, panika?! Ovako glumica danas izgleda, u braku je sa sportistom (FOTO)

Glumicu Nadu Macanković domaća publika najviše pamti po upečatljivoj ulozi Mace u popularnoj seriji "Ljubav, navika, panika".

Iako se možda ne pojavljuje svakodnevno u medijima, nedavno je privukla pažnju javnosti kada su je televizijske kamere snimile u publici na jednom prestoničkom događaju, što se dugo prepričavalo. Naime, glumica je prisustvovala ceremoniji i koncertu simfonijskog orkestra koji je organizovao košarkaški klub Partizan.

Kada je reč o njenom privatnom životu, Nada je veoma posvećena porodici. Već 14 godina je u skladnom braku sa proslavljenim bivšim srpskim odbojkašem Bojanom Janićem.

Par ima dva sina, Milutina i Andriju, a redovno ih hvale da su sjajni roditelji i požrtvovani.

Nadi je inače, glavna preokupacija odlazak na putovanja, što često sugeriše i prijateljima, jer joj je to idealan odmor od posla.

Autor: D.T.