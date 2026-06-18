AKTUELNO

Domaći

Sećate li se Mace iz serije Ljubav, navika, panika?! Ovako glumica danas izgleda, u braku je sa sportistom (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumicu Nadu Macanković domaća publika najviše pamti po upečatljivoj ulozi Mace u popularnoj seriji "Ljubav, navika, panika".

Iako se možda ne pojavljuje svakodnevno u medijima, nedavno je privukla pažnju javnosti kada su je televizijske kamere snimile u publici na jednom prestoničkom događaju, što se dugo prepričavalo. Naime, glumica je prisustvovala ceremoniji i koncertu simfonijskog orkestra koji je organizovao košarkaški klub Partizan.

Foto: Instagram.com

Kada je reč o njenom privatnom životu, Nada je veoma posvećena porodici. Već 14 godina je u skladnom braku sa proslavljenim bivšim srpskim odbojkašem Bojanom Janićem.

Par ima dva sina, Milutina i Andriju, a redovno ih hvale da su sjajni roditelji i požrtvovani.

Foto: Instagram.com

Nadi je inače, glavna preokupacija odlazak na putovanja, što često sugeriše i prijateljima, jer joj je to idealan odmor od posla.

Foto: Instagram.com

Autor: D.T.

#Nada Macanković

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša glumica se skinula u petoj deceniji: Pozirala na steni i pokazala savršenu liniju

Domaći

Udala se za odbojkaša i rodila mu dva sina: Naša glumica pokazala savršenu liniju u petoj deceniji, komentari pljušte (FOTO)

Showbiz

Trudna Tokio! Glumica iz hit serije objavila srećne vesti i pokazala trudnički stomak

Domaći

Naša glumica zavela bivšeg reprezentativca: Obožavali smo njen lik, a malo ko zna da je godinama u braku sa opasnim frajerom

Domaći

MIONA MARKOVIĆ NAPRAVILA DRUGU SVADBU: Prošle godine veselje bilo u Pirotu, a sad u Beogradu, glumica opet sija u belom (FOTO)

Domaći

Osetila se ta razlika, izgubile smo kontakt: Mirka Vasiljević progovorila o odnosu s Marijom Karan, a evo kako je dobila ulogu u kultnoj seriji ''Ljub