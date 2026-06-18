Snežana i Milan Borjan izgradili su svoju raskošnu porodičnu oazu u Zemunu, koja prema pisanju domaćih medija vredi milione.
Snežana je sa svojim pratiocima sada podelila delić atmosfere iz njihovog doma, pokazavši svoj preplanuli ten i kako uživa na ležaljci pored prostranog spoljašnjeg bazena.
Unutrašnjost vile odiše luksuzom, a prostrani dnevni boravak krasi moderan nameštaj u plavim tonovima, visoki plafoni sa upečatljivim lusterom i police ispunjene brojnim sportskim trofejima.
Posebnu pažnju privukla je i prostrana, moderno opremljena kuhinja sa drvenim elementima i velikim kuhinjskim ostrvom. Ova luksuzna nekretnina savršen je spoj vrhunskog komfora i porodičnog mira u kojem poznati par uživa sa svojim sinom.
Inače, mnogi kažu da dom Snežane i Milana podseća na prave holivudske vile.
Ravnih i modernih linija, vila se lepo uklapa u prostrano dvorište u kojem dominiraju bazen i brižljivo negovan travnjak.
Prostrana i ispunjena udobnim nameštajem, odlikuju je svetle boje, a posebno je zanimljiv i moderni kamin.
Autor: D.T.