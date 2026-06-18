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Poznati srpski par živi u vili kao iz holivudskih filmova: Zavirite u luksuzno zdanje u Zemunu, sve oči uprte u džinovski bazen, a tek da vidite unutrašnjost kuće (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Snežana i Milan Borjan izgradili su svoju raskošnu porodičnu oazu u Zemunu, koja prema pisanju domaćih medija vredi milione.

Snežana je sa svojim pratiocima sada podelila delić atmosfere iz njihovog doma, pokazavši svoj preplanuli ten i kako uživa na ležaljci pored prostranog spoljašnjeg bazena.

Foto: Instagram.com

Unutrašnjost vile odiše luksuzom, a prostrani dnevni boravak krasi moderan nameštaj u plavim tonovima, visoki plafoni sa upečatljivim lusterom i police ispunjene brojnim sportskim trofejima.

Foto: Instagram.com

Posebnu pažnju privukla je i prostrana, moderno opremljena kuhinja sa drvenim elementima i velikim kuhinjskim ostrvom. Ova luksuzna nekretnina savršen je spoj vrhunskog komfora i porodičnog mira u kojem poznati par uživa sa svojim sinom.

Inače, mnogi kažu da dom Snežane i Milana podseća na prave holivudske vile.

Foto: Instagram.com

Ravnih i modernih linija, vila se lepo uklapa u prostrano dvorište u kojem dominiraju bazen i brižljivo negovan travnjak.

Foto: Instagram.com

Prostrana i ispunjena udobnim nameštajem, odlikuju je svetle boje, a posebno je zanimljiv i moderni kamin.

Autor: D.T.

#Milan Borjan

#Snežana Borjan

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