Ovo je prva starleta u bivšoj Jugoslaviji: Zorica je bila fatalna za muškarce, zbog njenih rasnih oblina mnogi su gubili glavu (FOTO)

Titulu prve starlete na našim prostorima ponela je beogradska lepotica Zorica Gajdaš, koja je važila za apsolutni seks simbol Jugoslavije.

Publika ju je najviše upamtila po savršenoj figuri i istaknutim oblinama u filmu "Lito vilovito", a zapažene su i njene uloge u filmu "Burduš" i seriji "Božana".

Za razliku od modernih starleta koje se oslanjaju na estetske zahvate, Zorica je bila potpuno prirodna lepotica za koju se pričalo da ima najuži struk i savršeno telo. Njenoj lepoti navodno nije odoleo ni slavni dirigent Zubin Mehta, koji je, nakon koncerta u Dubrovniku, ostao bez daha ugledavši je u publici.

Ipak, njenu popularnost pratili su i podsmesi onih koji su joj zamerali "manjak pameti". Iz tog vremena potiče i njena čuvena anegdota sa Matijom Bećkovićem.

Kada ju je upitao da li je pročitala makar jednu jedinu knjigu, Zorica mu je samouvereno odbrusila: "Ma, kao da je to bitno". Iako su je pratili razni skandali jer je često bila u društvu istaknutih muškaraca, stari beogradski boemi tvrdili su da je ona zapravo bila najčednija žena tog vremena.

Autor: D. T.