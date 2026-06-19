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Ovo je prva starleta u bivšoj Jugoslaviji: Zorica je bila fatalna za muškarce, zbog njenih rasnih oblina mnogi su gubili glavu (FOTO)

Izvor: pink.rs/espresso.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Titulu prve starlete na našim prostorima ponela je beogradska lepotica Zorica Gajdaš, koja je važila za apsolutni seks simbol Jugoslavije.

Publika ju je najviše upamtila po savršenoj figuri i istaknutim oblinama u filmu "Lito vilovito", a zapažene su i njene uloge u filmu "Burduš" i seriji "Božana".

Foto: Printscreen YouTube

Za razliku od modernih starleta koje se oslanjaju na estetske zahvate, Zorica je bila potpuno prirodna lepotica za koju se pričalo da ima najuži struk i savršeno telo. Njenoj lepoti navodno nije odoleo ni slavni dirigent Zubin Mehta, koji je, nakon koncerta u Dubrovniku, ostao bez daha ugledavši je u publici.

Foto: Printscreen YouTube

Ipak, njenu popularnost pratili su i podsmesi onih koji su joj zamerali "manjak pameti". Iz tog vremena potiče i njena čuvena anegdota sa Matijom Bećkovićem.

Kada ju je upitao da li je pročitala makar jednu jedinu knjigu, Zorica mu je samouvereno odbrusila: "Ma, kao da je to bitno". Iako su je pratili razni skandali jer je često bila u društvu istaknutih muškaraca, stari beogradski boemi tvrdili su da je ona zapravo bila najčednija žena tog vremena.

Foto: Printscreen YouTube

Autor: D. T.

#Zorica Gajdaš

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