Anica Lazić u transu! Zavodljivo pleše u crvenoj haljini, a od njenog dečka Ristovskog (74) ni traga ni glasa! (FOTO)

Glumica Anica Lazić još jednom je pokazala da zna kako da uživa u dobrim koncertima. Nakon što je pre nekoliko dana prisustvovala nastupu svetske muzičke zvezde Rikija Martina na River festivalu, sada je sa pratiocima podelila fotografije i snimke atmosfere koji svedoče da se provela za pamćenje.

Anica je na koncert stigla u društvu prijateljice, glumice Milice Tomašević, a tokom večeri nije skidala osmeh sa lica. U upečatljivoj crvenoj haljini plenila je pažnju gde god da se pojavi, dok je uz hitove latino zvezde pevala, plesala i đuskala kao da oko nje ne postoji niko drugi.

Na objavljenim snimcima vidi se da je atmosfera bila usijana, a Anica se potpuno prepustila muzici i ritmu. Zanimljivo je da sa njom ovog puta nije bio njen partner, poznati glumac Lazar Ristovski, ali to nije umanjilo njeno raspoloženje. Naprotiv, glumica je pokazala da ume da uživa i u izlascima sa prijateljima, te da joj je koncert omiljenog izvođača bio dovoljan razlog za slavlje.

Podsetimo, veza Anice i Lazara od samog početka privlačila je ogromnu pažnju javnosti. Njihova ljubav našla se na meti brojnih komentara i kritika, pre svega zbog velike razlike u godinama. Ipak, uprkos osporavanjima i negativnim komentarima okoline, njih dvoje su ostali zajedno i vremenom pokazali da među njima postoji iskrena i snažna emocija.

Autor: D. T.