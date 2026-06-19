AKTUELNO

Domaći

Poznata Srpkinja rodila dete milioneru, a u bikiniju grmi: Samo osam meseci posle porođaja pokazala kakva je BOMBA

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Influenserka Anđela Šimšić trenutno uživa na Dominikani odakle je podelila niz fotki sa plaže. Ona je oduševila izgledom samo osam meseci nakon porođaja, a mnogi su je pitali kako joj to polazi za rukom.

Anđela je na plaži pozirala u crvenom bikiniju, a na fotografijama je najviše pažnje privukao njen skroz ravan stomak i zategnute noge.

Foto: Instagram.com

Influenserka je oko stomaka nosila lančić, a mnoge žene su je u komentarima hvalila i pitale za savete kako je nakon porođaja dovela liniju do perfekcije.

Video: Instagram.com

U braku sa milonerom

Anđela je udata za 19 godina starijeg milionera sa kojim ima ćerkicu Ariju.

- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne - objasnila je jednom prilikom ona i dodala:

- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju.

Autor: pink.rs

#Anđela Šimšić

POVEZANE VESTI

Domaći

Mini rođendan! Poznata Srpkinja proslavila tri meseca ćerkici: Rodila dete 19 godina starijem milioneru iz Amerike, ovako uživaju u luksuzu (FOTO)

Domaći

Naša pevačica pokazala stomak nakon porođaja: U petoj deceniji dobila treće dete! (FOTO)

Domaći

Kažu posle carskog reza nema trbušnjaka: Anja Mit pet meseci nakon porođaja GRMI u teretani (FOTO)

Domaći

Nevena Božović na skijanju sa ćerkom: Objavila selfi, a jedan detalj na maloj Aniki oduševio je sve (FOTO)

Domaći

Bujne grudi i pirsing: Zorannah se udala za fudbalera, a sada oduševila pratioce i pokazala obline (FOTO)

Domaći

ŽENA DARKA LAZIĆA IZGLEDA KAO AVIO ČETIRI MESECA NAKON POROĐAJA: Evo u čemu je njena tajna (FOTO)