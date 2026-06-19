Poznata Srpkinja rodila dete milioneru, a u bikiniju grmi: Samo osam meseci posle porođaja pokazala kakva je BOMBA

Influenserka Anđela Šimšić trenutno uživa na Dominikani odakle je podelila niz fotki sa plaže. Ona je oduševila izgledom samo osam meseci nakon porođaja, a mnogi su je pitali kako joj to polazi za rukom.
Anđela je na plaži pozirala u crvenom bikiniju, a na fotografijama je najviše pažnje privukao njen skroz ravan stomak i zategnute noge.
Influenserka je oko stomaka nosila lančić, a mnoge žene su je u komentarima hvalila i pitale za savete kako je nakon porođaja dovela liniju do perfekcije.
U braku sa milonerom
Anđela je udata za 19 godina starijeg milionera sa kojim ima ćerkicu Ariju.
- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne - objasnila je jednom prilikom ona i dodala:
- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju.
Autor: pink.rs