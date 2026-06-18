AKTUELNO

Domaći

Milan Vasić sina kupa u lavoru na Kosovu: Glumac prelepim prizorom raznežio javnost (FOTO)

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Milan Vasić ovih dana uživa daleko od gradske vreve, u rodnom Velikom Ropotovu na Kosovu i Metohiji, gde žive njegovi roditelji. Upravo odatle često deli najlepše porodične trenutke, a otkako je postao otac, njegovi pratioci imaju priliku da vide koliko uživa u toj životnoj ulozi.

Najnovijom objavom Milan je raznežio mnoge.

Podelio je snimak malog Despota tokom kupanja, a dečak je očigledno uživao u svakom trenutku. Dok su ga kupali u lavoru, mališan je veselo zapljuskivao vodu oko sebe, igrao se i pokazivao koliko mu prijaju bezbrižni letnji dani provedeni na selu.

Foto: Instagram.com

Prizor je mnoge podsetio na neka jednostavnija vremena, a osmesi i dečja radost bili su dovoljni da osvoje simpatije njegovih pratilaca.

- Laku noć, sreća je u malim stvarima - napisao je Vasić.

Samo dan ranije, Vasić je podelio još jedan dirljiv trenutak iz porodične svakodnevice.

Na fotografiji se vidi mali Despot kako spokojno spava ispod drveta, u mrežastoj ležaljci, okružen prirodom i hladovinom. Mnogi su se složili da nema lepšeg mesta za odrastanje tokom letnjih dana.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Milan je sina Despota dobio u braku sa suprugom Majom Ilievskom, a od trenutka kada je postao otac ne krije koliko ga je roditeljstvo promenilo. Glumac često na društvenim mrežama deli emotivne i iskrene trenutke sa naslednikom, pokazujući da mu je porodica danas najveća sreća i najvažnija životna uloga.

Autor: D.T.

#Kosovo

#Milan Vasić

#glumac

POVEZANE VESTI

Domaći

KRČIMO PLACEVE POVOLJNO! Milan Vasić otišao iz Beograda, pa seo na traktor: Pokazao kako ga rad na selu ispunjava (FOTO)

Domaći

Milan Vasić pokazao deo svog skromnog doma! Naš glumac objavio video, u svakom kutku ikone i figure manastira (FOTO)

Domaći

Ovo je rodna kuća Milana Vasića: Danas se oženio, a evo kako izgleda njihova oaza mira na Kosovu (FOTO)

Domaći

SKINUO SE MILAN VASIĆ! Naš glumac objavio sliku iz bazena u društvu sina Despota: Evo kako otac i sin provode vreme zajedno

Domaći

Milan Vasić odveo sina Despota na Šar planilu: Objavio sliku koja je oduševila sve (FOTO)

Domaći

Milan Vasić zapevao na proslavi rođenja sina: Njegov kum objavio snimak, a ponosni tata ne skida osmeh sa lica (FOTO)