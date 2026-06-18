Milan Vasić sina kupa u lavoru na Kosovu: Glumac prelepim prizorom raznežio javnost (FOTO)

Glumac Milan Vasić ovih dana uživa daleko od gradske vreve, u rodnom Velikom Ropotovu na Kosovu i Metohiji, gde žive njegovi roditelji. Upravo odatle često deli najlepše porodične trenutke, a otkako je postao otac, njegovi pratioci imaju priliku da vide koliko uživa u toj životnoj ulozi.

Najnovijom objavom Milan je raznežio mnoge.

Podelio je snimak malog Despota tokom kupanja, a dečak je očigledno uživao u svakom trenutku. Dok su ga kupali u lavoru, mališan je veselo zapljuskivao vodu oko sebe, igrao se i pokazivao koliko mu prijaju bezbrižni letnji dani provedeni na selu.

Prizor je mnoge podsetio na neka jednostavnija vremena, a osmesi i dečja radost bili su dovoljni da osvoje simpatije njegovih pratilaca.

- Laku noć, sreća je u malim stvarima - napisao je Vasić.

Samo dan ranije, Vasić je podelio još jedan dirljiv trenutak iz porodične svakodnevice.

Na fotografiji se vidi mali Despot kako spokojno spava ispod drveta, u mrežastoj ležaljci, okružen prirodom i hladovinom. Mnogi su se složili da nema lepšeg mesta za odrastanje tokom letnjih dana.

Podsetimo, Milan je sina Despota dobio u braku sa suprugom Majom Ilievskom, a od trenutka kada je postao otac ne krije koliko ga je roditeljstvo promenilo. Glumac često na društvenim mrežama deli emotivne i iskrene trenutke sa naslednikom, pokazujući da mu je porodica danas najveća sreća i najvažnija životna uloga.

Autor: D.T.