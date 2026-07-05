Odrasla u nemaštini napuštena od oca, a muž bio teško bolestan: Riska je imala težak život, a evo kako se snalazila da zaradi

Radmila Savićević, jedna od naših najboljih glumica koja je osvojila srca publike ulogom čuvene Riske u seriji "Srećni ljudi", iza sebe je imala izuzetno težak, ali istovremeno i veoma ispunjen život. Iako je godinama zasmejavala generacije, njeno odrastanje obeležili su neimaština i porodične nedaće.

Teško odrastanje i majčina borba

Njen otac je napustio porodicu, ostavivši njenu majku Canu potpuno samu sa troje dece i bez ikakvih sredstava za život. Razlog za to bio je njegovo odbijanje da krsti Radmilu i njenog mlađeg brata iz ličnih uverenja.

Zbog tadašnjih strogih društvenih pravila, Radmila je krštena tek sa sedam godina jer je to bio jedini način i uslov da je prime u školu. Uprkos siromaštvu, njeno detinjstvo bilo je izuzetno toplo i srećno, pre svega zahvaljujući neverovatnoj energiji njene majke, koja je radila kao šnajderka i bespoštedno se borila za svoju decu.

Zbog nedostatka novca za školovanje u gimnaziji, Radmilina majka ju je usmerila na Žensku zanatsku školu, kako bi obezbedila siguran hleb i zanat u rukama.

Glumački počeci i put do uspeha

Njen put ka glumi počeo je nedugo posle oslobođenja. Da bi izbegla teške radove na okopavanju kukuruza, Radmila je inicirala stvaranje omladinskog pozorišta u kojem su se našli i velikani poput Đuze Stojiljkovića i Miodraga Petrovića Čkalje, ali i njen budući suprug Božidar Boža Savićević. Svoju karijeru gradila je mukotrpno; zajedno sa suprugom otišla je u Niš gde su isprva živeli u velikoj oskudici i bez sopstvenog stana.

U Beograd je stigla tek nakon 25 godina rada i stvaranja, započevši sve iznova kao već oformljena glumica.

Postala je član Beogradskog dramskog pozorišta 1970. godine, gde je dočekala penziju 1986. godine sa 40 godina radnog staža, a tokom duge i bogate karijere igrala je i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, doživevši zlatni jubilej – pola veka na sceni. Iako nikada nije završila Fakultet dramskih umetnosti, postala je veliki uzor mlađim glumicama.

Ljubav i životni stavovi

Privatni život Radmile Savićević obeležila je neraskidiva ljubav sa Božidarom Savićevićem, koga je upoznala na kruševačkom korzou.

Očarana njegovom lepotom, uvek ga je sa puno poštovanja zvala "moj čovek", umesto po imenu ili "mužu". Bili su u izuzetno harmoničnom braku sve do kraja njenih dana.

Autor: Nikola Žugić