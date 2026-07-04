SIN ODBIO DA BUDE UZ NJU NA POSEBAN DAN! Melina se potpuno udaljila od Kana: Meni je stvarno žao, nisam idealna majka

Modna dizajnerka Melina Džinović započela je potpuno novo poglavlje preseljenjem na Azurnu obalu i nedavnom udajom za bogatog Engleza. Njena svadba sa 70-godišnjim milionerom privukla je ogromnu pažnju, dok je poznato da Melina više nije bliska sa sinom Kanom.

Haris Džinović je "precrtao" njihovu ćerku Đinu zbog toga što je prisustvovala majčinom venčanju sa bogatašem, dok je, pak, Kan odlučio da ne bude uz majku na dan njene svadbe sa Džefrijem Arnoldom i sve vreme je sa ocem na Senjaku. Ipak, odnos majke i ćerke očigledno je jači nego ikad. Đina danas redovno posećuje Melinu u Monaku, gde zajedno uživaju u restoranima, šopingu i izlascima, dok sin Kan mahom ne komunicira sa majkom.

Odgovarajući nedavno na pitanja pratilaca, Đina je majku nazvala "borcem tihe snage" i "dostojanstvenom lavicom". Istakla je da je Melina izuzetno brižna, da ne može da zaspi dok ne čuje da je ona stigla kući, i da bi svaki njen "haos ugasila u trenu". Iako sad imaju blizak odnos, poznato je da Melina ranije nije krila nezadovoljstvo zbog Đininog životnog stila i preteranog eksponiranja u provokativnim izdanjima na mrežama.

Melina je jednom prilikom potpuno iskreno progovorila o izazovima roditeljstva, neostvarenim željama i teretu koji nosi. Rekla je da je zbog svojih ambicija i tempa morala da se osloni na druge.

- Ja se u pomoć uzdam otkad su se deca rodila, iz razloga što je prosto nemoguće voditi ovakav život, koji zahteva i dosta putovanja, čak i dok nisam imala svoj posao. Ja sam sa Harijem išla na 99 posto koncerata dok nije postojao moj modni brend, koji me sada zaista preokupira. Smatram se srećnom što imam majku i sestru, ali i divne žene koje su zaista i dan-danas sa nama u kući, koje su mi pomagale oko svega toga. Dosta je to hektičan život - priznala je kreatorka.

Melina podvlači: "Nijedna mama nije onakva majka kakva bi htela biti"

Ona ističe da, bez obzira na profesiju, svaka majka nosi određeni teret i ne smatra sebe idealnom.

- Nikada nijedna majka nije majka kakva bi htela da bude, to možete pitati i doktorku i domaćicu, i suprugu pevača i kreatorku, sve mi imamo neku grižu savesti i želje koje nismo ostvarile. Kada su deca u pitanju, uvek vam fali vremena i uvek vam je nečega stvarno žao, ali mislim da odgajamo dvoje srećne dece i da smo po tom pitanju i ja i on uspeli. Velika je sreća da je Hari jako posvećen deci kao otac i oni žive tako da im ni sa jedne strane ne fali ljubav - dodala je tad za "Start BiH".

Autor: M.K.