NI U OSMOJ DECENIJI NE STAJE NA KOČNICU: Verica Rakočević sa 35 mlađim mužem sela na motor i pokazala kako se živi punim plućima (FOTO)

Sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem kreatorka se upustila u novu moto-avanturu, a delić atmosfere podelili su i na društvenim mrežama.

Modna kreatorka Verica Rakočević ni u osmoj deceniji života ne odustaje od avantura i novih izazova. Poznata po tome što otvoreno ruši društvene predrasude i ne mari za godine, još jednom je pokazala da uživa u životu punim intenzitetom.

Ovoga puta, sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem (43) upustila se u novu moto-avanturu, a delić atmosfere podelili su i na društvenim mrežama.

Na fotografiji se vidi da su oboje potpuno opremljeni za vožnju, u zaštitnoj opremi i sa kacigama, spremni da krenu na put.

"Avantura je počela! Vera i ja ponovo u sedlu", napisao je Veljko.

"Razumela bih da Veljko hoće da ode"

Podsetimo, Verica je otvoreno govorila o njihovoj razlici u godinama.

- Razumela bih da Veljko hoce da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je tada za Blic.

- Ja sam možda po prvi put shvatila da voleti nekoga znači voleti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite.

Autor: M.K.