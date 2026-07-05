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GORI BALKAN ZBOG KIJE KOCKAR! Javno udarila na Anabelu Atijas, prozvala majku Lune Đogani zbog nastupa u Zrenjaninu: Niko ti neće doći, ZABORAVILA SI DA JE TO MOJ GRAD

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar javno je isprozivala Anabelu Atijas podelivši snimak sa njenog nastupa na kojem se vidi mali broj ljudi.

Kija Kockar je uz podsmeh istakla da su organizatori i pevačica zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da tamo Anabela nema podršku publike.

- Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći! - napisala je Kija u svojoj objavi.

Ona je potom dodala da je ovo samo „jedan od milion razloga“ za ovakav ishod, dodatno potpaljujući stari sukob koji datira još iz rijalitija, pa okačila snimak u kojem Anabela priča sledeće:

- Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova - pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.

"Ne prihvatam Anabelino izvinjenje"

Podsetimo, Anabela Atijas se ranije jednom prilikom javno izvinila Slobi Radanoviću i Kristini Kiji Kockar sa kojima nije bila u dobrim odnosima nakon što se završila Zadruga 1, te je mnoge i iznenadila tim potezom.

Tim povodom mi smo tada kontaktirali Kiju, a na pitanje kako komentariše Anabelino izvinjene i da li ga prihvata, Kockareva je imala jasan stav.

- Ne. Ne prihvatam. Takva izvinjenja ne prihvatam - rekla je pobednica "Zadruge 1".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

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