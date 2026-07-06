Posle spektakularnog finala 'Pinkovih zvezda', prvih šest finalista stižu pravo u 'Ami G Show'! O pobedi, emocijama, rivalstvu, mentorima i planovima nakon velikog uspeha govoriće bez zadrške!

Nakon finalne večeri o kojoj bruji ceo region, u novo izdanje emisije "Ami G Show" stižu oni koji su obeležili sezonu "Pinkovih zvezda" – pobednik Stefan Cekić, drugoplasirani Džan Imamović, kao i Elsan Pilica, Irma Topolović, Anja Tabak i Jovan Gavrilović.

U utorak od 22 časa na TV PINK gledaoci će imati priliku da uživaju u još jednoj uzbudljivoj epizodi "Ami G Show-a", a autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostiće finaliste "Pinkovih zvezda" - najgledanijeg muzičkog formata koji mlade talente iz anonimnosti lansira pravo u zvezde. U studio u Šimanovce doći će: Stefan Cekić, Džan Imamović, Elsan Pilica, Irma Topolović, Anja Tabak i Jovan Gavrilović.

Stefan Cekić će sa Ognjenom Amidžićem govoriti o pobedi u "Pinkovim zvezdama", trenutku kada je proglašen za pobednika, velikoj nagradi, podršci mentora Desingerice, ali i planovima koji ga očekuju nakon završetka takmičenja.

Džan Imamović osvrnuće se na veliko finale i osvajanje drugog mesta, otkriće kako danas gleda na svoj put kroz takmičenje, koliko mu znači podrška publike, ali i kakve je ciljeve postavio sebi za nastavak muzičke karijere.

Elsan Pilica progovoriće o najemotivnijim trenucima tokom takmičenja, izazovima sa kojima se susretao iz emisije u emisiju, odnosu sa mentorkom Viki Miljković, ali i tome šta publika može da očekuje od njega u periodu koji dolazi.

Irma Topolović će iskreno govoriti o svom putu do velikog finala, emocijama koje je proživela tokom cele sezone, podršci koju je dobijala od najbližih, ali i planovima koje je napravila nakon završetka "Pinkovih zvezda".

Anja Tabak otkriće koliko ju je učešće u "Pinkovim zvezdama" promenilo, prisetiće se najlepših, ali i najtežih trenutaka tokom takmičenja, govoriće o saradnji sa mentorkom Jelenom Karleušom, kao i o prvim koracima koje planira na estradi.

Jovan Gavrilović sumiraće utiske nakon velikog finala, progovoriće o iskustvu koje je stekao u jednom od najgledanijih muzičkih takmičenja, odnosu sa mentorkom Viki Miljković, ali i o ambicijama i projektima kojima će se posvetiti u narednom periodu.

Pored iskrenih ispovesti i zanimljivih razgovora, gledaoce očekuje mnogo smeha, odlična atmosfera i vrhunska muzika, a finalisti će još jednom pokazati zbog čega su osvojili srca publike širom regiona. Ne propustite novo izdanje emisije "Ami G Show" u utorak od 22h na TV PINK , u kojem će najaktuelniji mladi pevači otkriti detalje koje do sada nisu imali priliku da podele sa javnošću.

Autor: S.Paunović