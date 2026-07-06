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Godinama se pričalo o aferi Zlate Petrović i ovog poznatog pevača! Oglasio se i priznao sve: To je bio trenutak...

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačicu Zlatu Petrović prati buran ljubavni život, a ono što je posebno skrenulo pažnju javnosti jeste njeno priznanje da je jedno vreme živela sa kolegom Halidom Muslimovićem, a on nije krio svoja osećanja prema njoj.

Tokom Halidovog gostovanja u emisiji "Amidži Šou" kod Ognjena Amidžića, rešio je da stavi tačku na nagađanja i ispriča istinu o njihovom odnosu. Muslimović je demantovao navode o zajedničkom životu, ali je otkrio da su postojale varnice.

- Čuj, zajedno. Da smo živeli zajedno, ne bih joj izjavljivao ljubav, to ne ide jedno sa drugim - poručio je pevač.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U tom razgovoru, on je istakao da su zajedno išli na turneje, mada iako je naglasio da su bili samo dobri prijatelji, otkrio je jedan detalj koji je zaintrigirao mnoge.

- Možda je bilo nekih želja i sa jedne i sa druge strane, ali to je bio trenutak takav - bio je iskren Muslimović.

Inače, pevač je u istoj emisiji bio prilično iskren i progovorio o ljubavnom životu u vreme kada je njegova popularnost bila na vrhuncu, te je priznao da je bio sa oko 300 žena.

Autor: D. T.

#Halid Muslimović

#Zlata Petrović

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