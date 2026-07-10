KOMEMORACIJA ANDRIJI BAJIĆU: Evo ko je sve od poznatih došao da izjavi saučešće porodici, Malu Canu tešili i grlili, ona ne prestaje da plače! (FOTO+VIDEO)

Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Andrija Bajić iza sebe je ostavio dve ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela.

Na komemoraciju Andriji Bajiću je prva stigla udovica Mala Cana sva u crnini, dok su je pridržavali da ne padne.

Cana je održala potresan govor

- Znao si da sam sama, da nemam nikoga. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: "Moja lepa ženica", oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija. Ne mogu da uđem, kod kume sam moje. Oni me čuvaju i paze. Mogli smo još, nije ti bilo vreme. Uradila sam sve da budeš sahranjen u Aleji, da mogu da dođem da plačem, da niko ne može da mi zabrani da dođem da te oplakujem, srećo moja. Moram da budem jaka kad dođu ljudi. Ti si moj život, znaš to. Sve sam učinila što sam mogla za tebe, kao i ti za mene. Ne mogu dušu. Brzo ću ja tebi. Znam da bi rekao da to ne govorim, živote moj. Mili moj. Dolazila sam svaki dan na VMA, bila sam pored tebe, znao si. Nisi mogao da izdržiš. živote moj. Sunce moje lepo, koliko sam ponosna što sam tvoja supruga. Iskreno si me voleo. Niko ne može to da nam uzme. Dolaziću ti, kao što sam ti dolazila u bolnicu, svaki dan - rekla je Mala Cana.

Ćerke Andrije Bajića stigle na komemoraciju

Andrija Bajić iza sebe je ostavio tri ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela.

Ćerke Andrije Bajića stigle su na komemoraciju u crnini vidno utučene. One su došle sa Andrijinim unucima koji su sve vreme bili uz majke.

Pevačica je načisto slomljena od bola mazila i ljubila sliku pokojnog muža.

Estrada došla da izjavi saučešće

Era Ojdanić, Beki Bekić, Goran Vukošić, Rade Jorović, Lepa Lukić, Maja Marijana, Jovana Tipšin i Hasan Dudić došli su da izjave saučešće porodici.

Mala Cana je sve vreme plakala i grlila ih.

Govor predsednika SEMUS-a

- Odlazak Andrije Bajića nije samo ogroman, nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, za nas i njegove prijatelje, to je odlazak jednog od poslednjih istinskih čuvara muzičkog blaga našeg naroda. Dužnost mi je da danas kažem nekoliko reči o čoveku koji je obeležio decenije iza nas. Nije bio samo umetnik, zajedno sa svojim bratom Tomom je stvorio autentičan i prepoznatljiv stil - rekao je između ostalog predsednik SEMUS-a.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs