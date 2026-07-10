LEPA LUKIĆ JEDVA HODA! Pevačica sa longetom stigla na komemoraciju Andriji Bajiću, vidno utučena (FOTO+VIDEO)

Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Na komemoraciju je dođlo dosta prijatelja i kolega među kojima su bili Hasan Dudić Era Ojdanić, Rade Jorović, Goran Vukošić i Lepa Lukić.

Lepa Lukić došla je sa longetom vidno utučena, a prisutni su primetili da se teško kreće. Pevačica je bila u društvu Ere Ojdanića sa kojim se pozdravila, a onda pridružila ostalima u sali.

Inače, Andrija Bajić iza sebe je ostavio tri ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela. Ona je stigla prva na komemoraciju, a prijatelji su je pridržavali da ne padne. Ćerke su stigle u crnini od glave u društvu svojih sinova koji se sve vreme nisu odvajali od njih.

Mala Cana načisto slomljena

Mala Cana se potpuno slomila nad slikom Andrije Bajića, gde je održala potresan govor.

- Znao si da sam sama, da nemam nikoga. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: "Moja lepa ženica", oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija. Ne mogu da uđem, kod kume sam moje. Oni me čuvaju i paze. Mogli smo još, nije ti bilo vreme. Uradila sam sve da budeš sahranjen u Aleji, da mogu da dođem da plačem, da niko ne može da mi zabrani da dođem da te oplakujem, srećo moja. Moram da budem jaka kad dođu ljudi. Ti si moj život, znaš to. Sve sam učinila što sam mogla za tebe, kao i ti za mene. Ne mogu dušu. Brzo ću ja tebi. Znam da bi rekao da to ne govorim, živote moj. Mili moj. Dolazila sam svaki dan na VMA, bila sam pored tebe, znao si. Nisi mogao da izdržiš. živote moj. Sunce moje lepo, koliko sam ponosna što sam tvoja supruga. Iskreno si me voleo. Niko ne može to da nam uzme. Dolaziću ti, kao što sam ti dolazila u bolnicu, svaki dan - rekla je Mala Cana.

Autor: M.K.