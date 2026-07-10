Goga Gačić s decom napustila Srbiju: Pokazala kako provodi vreme s sinom i ćerkom nakon razvoda, evo gde se nalaze (FOTO)

Pevačica Goga Gačić spakovala je kofere nakon razvoda od kolege Marka Gačića i otputovala na more sa svojom ćerkom i sinom kako bi maksimalno uživala u letnjim danima.

Goga Gačić je na svom Instagram profilu podelila emotivne trenutke sa plaže na kojima se vidi kako njeni naslednici, držeći se za ruke, radosno trče u morske talase. Uz ovaj prelep prizor sa obale, ponosna mama je stavila kratak i dirljiv opis koji glasi: "Sve moje".

Pored morskih radosti, Goga je pokazala i kako provode tople večeri u šetnji, gde je sa ćerkom odigrala i jedan simpatičan ples. Pevačica je tom prilikom zabeležila trenutak gde se njih dve vrte u krug i u opisu šaljivo dodala tekst sa slike: "Mama i ćerka u istim suknjicama"

Goga o Marku, deci i njegovoj trudnoj: "Rešeno je i pitanje alimentacije"

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić