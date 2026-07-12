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UŽIVA, ŽIVI I RADI PUNOM PAROM! Tea Tairović progovorila o albumu koji je oborio sve rekorde slušanosti, otkrila kad se seli u luksuznu nekretninu, pa nagovestila solistički koncert u našoj prestonici!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novinar i urednik emisije „Premijera vikend specijal“ Nemanja Vujičić razgovarao je sa Teom, koja je, pored brojnih poslovnih obaveza, govorila i o svom životu van scene. Pevačica je prvi put otvoreno progovorila o luksuznoj nekretnini koju je nedavno kupila u Crnoj Gori.

Muzička zvezda Tea Tairović ovih dana boravi na crnogorskom primorju, gde iz večeri u veče pravi sjajnu atmosferu i puni klubove do poslednjeg mesta. Publika je sa oduševljenjem dočekuje na svakom nastupu, a njeni hitovi i energični nastupi potvrđuju da je trenutno jedna od najtraženijih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni.

Foto: TV Pink Printscreen

Tea, ti nemaš nijedan slobodan dan, gotovo svakodnevno nastupaš. Kako ćeš provesti ovo leto?

- U znaku Crne Gore je ovo moje leto, eto.

Izdala si album, ako je sudeći po utiscima publike, ovo je tvoj najbolji album do sada. Da li si zadovoljna?

- S obzirom na to da sam uradila nešto što ne bi normalan čovek, objavila sam tri albuma u godinu dana, a moja publika je sve to lepo prihvatila. Sa svakog albuma su izabrali jedan megahit, što je danas veoma teško, u vreme kada se svakodnevno izbacuju pesme. Veoma sam zadovoljna, prošlo je mesec dana i ''Bonita'' je preuzela šou u odnosu na odnosne pesme. Druge pesme su, takođe su tu, ali je ona zaista osvojila publiku.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si svesna toga da se na svakoj plaži u Crnoj Gori slušaju tvoje pesme?

- Veoma mi je drago, naravno.

Da li se možemo naći naredni put u blizini Luštice?

- Useljavam se uskoro tu, u svoj stan. Biće mi veoma drago. U septembru nikada nisam bila na moru, a svi mi govore da je tada najlepše biti tu. Čekam taj septembar, najlepši mesec za kupanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si se sama bavila opremanjem svog stana?

- Moram javno da se zahvalim svojoj mami Božici, da nije nje, verovatno bih imala samo šporet tu.

Da li to znači da ćeš živeti na relaciji Beograd-Crna Gora?

- To je kod mene uobičajeno. Kod kuće ne mogu da sastavim ni tri dana, zato to ništa neuobičajeno neće biti ove godine.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li ti je u nekom momentu u životu falilo samopouzdanje?

- U svakom trenutku. Mislim da to nema veze sa fizičkim izgledom, već inteligencijom. Kad je čovek prepun sebe, verovatno mu pamet nije velika. Što si pametniji, svestan si toga koliko ne znaš.

Da li možemo da očekujemo najavu tvoj solističkog koncerta u narednom periodu?

- Sve je moguće, veoma bih volela. Znam kada se budem u to upustila, da će to biti sasvim nesvakidašnje.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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