Otkazan koncert Alena Islamovića u Bosni! Organizatori uputili hitno oglašavanje: Tu mu NIJE MESTO!

Organizacioni odbor "Ljeta u gradu 2026" Grada Zavidovići, nakon obavljenih konsultacija doneo je odluku da otkaže koncert Alena Islamovića, planiran u okviru ove manifestacije, prenose bosanski mediji.

Odluku su doneli nakon vesti da je pevač Alen Islamović nastupao u Kraljevu na Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada su Bosna i Hercegovina obiležili godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - naveli su u objavi.

"Smatramo da mu tu nije mesto"

Oni su dodali da zbog poštovanja prema žrtvama genocida, a zbog neprimerenog postupka Islamovića, pevaču nije mesto na manifestaciji koju organizuje Grad Zavidovići.

- Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza da čuvamo dostojanstvo sećanja na žrtve i pokazati da postoje vrednosti od kojih ne odustajemo - dodali su.

Na kraju su istakli da će, o novom izvođaču koji će nastupiti umesto Alena Islamovića, javnost blagovremeno obavestiti u narednim danima.

Autor: Nikola Žugić