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Otkazan koncert Dženana Lončarevića u Bosni: Posle Alena Islamovića, i za pevača stigla zabrana

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Koncert Dženana Lončarevića u okviru manifestacije „Ilijaški dani 2026“ koji je bio planiran za 21. jul otkazan je. Organizacioni odbor na zvaničnoj stranici podelio je zvanično saopštenje.

Kako se može pročitati na Fejsbuk stranici informativnog portala "Ilijas. info", Lončarevićev koncert planiran za 21. jul u okviru manifestacije "Ilijaški dani 2026" je otkazan.

"Koncert Dženana Lončarevića, planiran za 21. juli u okviru manifestacije “Ilijaški dani 2026”, je otkazan. Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupio 11. jula u Republici Srbiji, na dan obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Smatramo da takav postupak nije u skladu s vrednostima koje neguje manifestacija niti s pijetetom prema žrtvama genocida i njihovim porodicama", stoji u objavi Organizacionog odbora "Ilijaški dani".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Otkazan koncert Alena Islamovića

Odluku su doneli nakon vesti da je pevač Alen Islamović nastupao u Kraljevu na Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada su Bosna i Hercegovina obiležili godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - naveli su u objavi.

Foto: TV Pink Printscreen

"Smatramo da mu tu nije mesto"

Oni su dodali da zbog poštovanja prema žrtvama genocida, a zbog neprimerenog postupka Islamovića, pevaču nije mesto na manifestaciji koju organizuje Grad Zavidovići.

- Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza da čuvamo dostojanstvo sećanja na žrtve i pokazati da postoje vrednosti od kojih ne odustajemo - dodali su.

Na kraju su istakli da će, o novom izvođaču koji će nastupiti umesto Alena Islamovića, javnost blagovremeno obavestiti u narednim danima.

Umesto ova dva pevača nastupiće Ilma Karahmet, stoji na zvaničnom sajtu.

Inače, Dženan je ranije govorio o periodu kada je bio jako bolestan.

Autor: N.B.

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