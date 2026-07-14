Miloš Timotijević raznežio pratioce fotografijom sa sinom: Mali Jakov uživa na tatinim ramenima, oglasio se i Miloš Biković (FOTO)

Glumac Miloš Timotijević sa suprugom Tijanom uplovio je u bračne vode 2022. nakon 40 dana veze. Kako kažu to je bilo dovoljno da shvate da su jedno za drugo i da žele da ljubav ovekoveče brakom.

Ubrzo nakon venčanja, njihovu ljubav je učvrstio i dolazak naslednika Jakova. Miloš Timotijević i njegova supruga upoznali su se u Portugalu, gde je ona živi i radi, a porodica sada boravi na ovoj destinaciji.

Glumac je na svom Instagramu podelio zajedničku fotografiju sa sinom kojeg nosi na krkačama, a ovaj kadar ovekovečen je na prelepoj plaži u Portugalu. Za kratko vreme stigao je veliki broj komentara i lajkova, među kojima je bio i jedan od Miloša Bikovića.

Podsetimo, Tijana trenutno živi i radi u Lisabonu, gde je nastavila da gradi svoju karijeru u IT industriji, zbog čega Timotijević često odlazi tamo.

Glumac je ranije otkrio na koji način pokušavaju da nadomeste vreme kada su razdvojeni.

- To je neverovatna stvar pošto supruga i ja živimo u dve zemlje, trenutno su oni ovde, ali su više u Lisabonu. Bili smo razdvojeni nekih mesec dana kad se Jakov rodio i mnogo mi je nedostajao. Međutim, sada se ispostavlja da kad odem da obavim neku dnevnu stvar koja traje dva-tri sata, da je isto takvo nedostajanje i jedva čekam da se vratim, da komuniciramo, da se igramo, da provodimo vreme zajedno. Jer on, kad vam se osmehne, kad dobijete osmeh na tom licu kad nešto uradite, kakvu god glupost da napravite, to je kao da ste osvojili Oskara.



Autor: N.B.