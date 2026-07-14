KRIVA SAM JER NIJE OTIŠLA U MIRU... Potresno priznanje Jelene Karleuše o pokojnoj Divni: Umrla je tužna što nije mogla da me zaštiti!

Pre nekoliko godina pop zvezda Jelena Karleuša ostala je bez najvećeg oslonca u životu, majke Divne Karleuše, a bol zbog tog gubitka, kako i sama priznaje, ni danas nije nestala. Pevačica je sada na svom Fejsbuk profilu podelila potresnu ispovest u kojoj je otkrila šta bi rekla majci kada bi imala priliku da joj se obrati još samo jednom.

Članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" je bez zadrške govorila o osećaju krivice koji je nosi godinama, podsetivši da je njena majka preminula u periodu kada je ona prolazila kroz jedan od najtežih trenutaka u životu, nakon objavljivanja privatnih fotografija koje su izazvale ogromnu medijsku buru.

- Kada su me pitali šta bih rekla mojoj mami da imam šansu nešto da joj kažem sad i da može da me čuje, rekla bih joj da je sve ok. Umrla je usred onog užasnog linča sa mojim golim slikama, tužna što ne može da me zaštiti. To ju je bolelo. A mene će večno mučiti što sam ja kriva za to što nije otišla u miru. Volela bih da zna da sam sve izdržala u godinama koje su usledile i da imam prelepu pesmu koja nosi naziv "Sad je sve ok" koja je doživela veliki uspeh, da su joj unuke izrasle u divne devojke… Da je sve ok i da ne brine. Vaspitala je sina Jecu da bude borac - napisala je Jelena na Fejsbuku, te najavila da će večeras u emisiji Ognjena Amidžića "Amidži šou" na Pinku premijerno predstaviti dve nove pesme s albuma "Enigma".

Podsetimo, Divna Karleuša, dugogodišnja radijska novinarka i jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih medija, preminula je 3. marta 2019. godine u 61. godini života, nakon duge i teške borbe sa karcinomom pluća. Tokom bolesti najveću podršku pružala joj je upravo ćerka Jelena, koja je u više navrata isticala da joj je majka bila najveći životni uzor, oslonac i bezuslovna podrška.

I danas, više od sedam godina nakon njene smrti, Jelena ne krije koliko joj Divna nedostaje, a emotivnom ispovešću još jednom je pokazala da uspomena na majku zauzima posebno mesto u njenom životu.

Dušku Tošiću posvetila novu pesmu?

Jelena je, inače, u finalu "Pinkovih zvezda" premijerno predstavila novi singl - baladu "Sad je sve ok", koja je doživela neverovatan uspeh.

- Fantastični su utisci, posle jako dugo vremena sam počela da radim, opet. Čekala sam nove pesme. Pesma je najavila novi album, novu eru. Sletela sam u Crnu Goru kao prva u trendingu, jako mi je drago jer je reč o baladi, u momentu kad su mnogi izdali čitave albume...Desilo se nešto jako lepo, da balada izbije u svim zemljama u regionu na sam vrh tih lista - rekla je Jelena, a potom je otkrila da je primetila da publika već zna tekst, te pevaju zajedno sa njom na nastupima:

- Pesma je jako teška za pevanje uživo. Sinoć sam otvorila nastup sa njom, pevali su horski. Ljudi su se uželeli velikih melodija, lepih melodija. Emotivno sam doživela tu pesmu, ja sam puno suza isplakaal uz ovu pesmu. Emotivno me je jako diralo. Nismo čak iz prve ni moogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osete i veruju toj emociji.

Odgovorila je i na spekulacije da je pesma posvećena njenom bivšem suprugu Dušku Tošiću.

- Njemu je bila posvećena "Tihi ubica", a ovo je nastavak "Tihog ubice". Ima stih: "Samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim", pa su to povezali sa mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju decu, da budu jaki. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razume ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna - rekla je ona.

Autor: D. T.